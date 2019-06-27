Футбол

Российские и грузинские футбольные клубы отказались разводитьLenta.ru 13:16

Согласно заявлению пресс-службы организации, УЕФА не станет специально разводить команды из этих стран при жеребьевке квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также при жеребьевке группового этапа, несмотря на антироссийскую акцию, устроенную несколькими грузинскими клубами 23 июня.
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УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

22 июня в 19-м туре чемпионата Грузии игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.
ТАСС09:45

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УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы в еврокубках

Sport24.ru10:21

Российские и грузинские клубы не будут разведены при жеребьевке еврокубков

Газета.Ru10:39

УЕФА не будет разводить российские и грузинские клубы при жеребьёвке еврокубков

Чемпионат10:48

УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии при жеребьёвке еврокубков

RT на русском11:33

УЕФА не будет разводить клубы из России и Грузии в отборочных корзинах

РБК10:35

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

Спорт-Экспресс09:43

УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

ТАСС09:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
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