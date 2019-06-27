Футбол
Российские и грузинские футбольные клубы отказались разводитьLenta.ru 13:16
Согласно заявлению пресс-службы организации, УЕФА не станет специально разводить команды из этих стран при жеребьевке квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также при жеребьевке группового этапа, несмотря на антироссийскую акцию, устроенную несколькими грузинскими клубами 23 июня.
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с чего всё началось
22 июня в 19-м туре чемпионата Грузии игроки клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" вышли на предматчевое построение в футболках с антироссийскими лозунгами.ТАСС09:45
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