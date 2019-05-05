Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРИА Новости вчера в 19:22
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Новгородской области найдено захоронение времен ВОВ
Общественники Новгородской области нашли захоронение расстрелянных немцами во врем Велико Отечественной войны мирных граждан, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО
В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей.
Обновлено в 07:49
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Общество
Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая
Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Футбол
Кокорин стал чемпионом России из СИЗО
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в СИЗО, стал обладателем золотых медалей чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику
Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Обновлено в 04:59
Политика
Обама винил Клинтон за проигрыш на выборах 45-го президента США
Экс-президент США Барак Обама был шокирован и расстроен, когда Хиллари Клинтон проиграла выборы на пост 45-го президента США.
Обновлено в 07:13
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»
Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Уникальные кабриолеты ЗИЛ примут участие в параде Победы в Петербурге
Во время парада Победы на Дворцовой площади будут задействованы три уникальных кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ, которые были доставлены в Петербург из Москвы.
Обновлено в 07:50
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Роспотребнадзор: россияне не пострадали от вспышки чумы в Монголии
Ранее сообщалось, что 17 туристов не могут выехать из провинции Баян-Улгий из-за карантина Россияне не пострадали из-за вспышки чумы в Монголии, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:35
Политика
В Германии назвали Россию сверхдержавой
По мнению автора, после всех «крушений», пережитых за последние сто лет, «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки».
Обновлено в 08:22
Происшествия
Самолет с президентом Греции вынужденно приземлился на Крите
Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклион на острове Крит из-за штормовых ветров.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Зауралье возбудили дела по факту природных пожаров
В Курганской области по фактам пожаров, приведших к возгоранию жилых домов и строений, сотрудники государственного пожарного надзора возбуждено три уголовных дела.
Обновлено в 07:35
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
В трех главных конкурсах красоты США победили темнокожие девушки
Темнокожие девушки победили в трех главных конкурсах красоты в США.
Обновлено в 07:33
Кино
Джордж Мартин рассказал о продолжении «Игры престолов»
Писатель рассказал о пяти проектах, продолжающих сериал Писатель Джордж Мартин рассказал, что НВО разрабатывает пять проектов, которые продолжат сериал "Игра Престолов", сообщает life.ru.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Палестинские боевики пригрозили атаковать «Евровидение-2019» в Израиле
Члены палестинской террористической группировки «Исламский джихад» пригрозили срывом конкурса «Евровидение-2019», который пройти в Израиле, сообщает Times of Israel.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Дети погибших российских и сирийских военных отправились в «Артек»
На отдых в «Артек» отправились 20 детей российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирии, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Верховный суд назвал самый популярный размер взятки в России
За взятки в особо крупном размере – больше 1 млн рублей – в 2018 году 446 человека отправились в колонии, 305 получили условные сроки, а 297 – штраф.
Обновлено в 07:23
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31