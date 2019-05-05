Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРИА Новости вчера в 19:22

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Российские города удивили температурными рекордами

Известиявчера в 21:08

Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни

RT на русскомвчера в 23:30

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РБКвчера в 23:14

Российские города попали в список самых экстремальных по версии El Pais

Коммерсантъ02:18

Якутск назвали самым экстремальным городом на планете

Life.ruвчера в 20:59

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РИА Новостивчера в 19:22

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

Народные новостивчера в 19:56
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Происшествия

Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта

Обновлено вчера в 03:21
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

В Киевской области убит замначальника отделения полиции

Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Здоровье

Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением

Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика

Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека

На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Путешествия

Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн

Обновлено в 02:11
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В Челябинской области поезд сбил женщину

Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Футбол

Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Общество

Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать

Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Кино

Де Ниро рассказал о мире без Трампа

Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию

Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Зеленский предложил дату для проведения своей инаугурации

Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Футбол

Сегодня самарские «Крылья Советов» примут ФК «Уфа»

Обновлено в 01:57
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:51
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Обновлено в 02:10
Единоборства

Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF

Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Общество

Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Авто

Продажи новых пикапов в России упали на 28%

Обновлено в 02:00
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