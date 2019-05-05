Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРИА Новости вчера в 19:22
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни
RT на русскомвчера в 23:30
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Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Обновлено вчера в 03:21
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением
Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
В результате ДТП погибли двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения, которые находились в автомобиле ТагАЗ.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика
Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека
На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм около мыса Горн
Обновлено в 02:11
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Челябинской области поезд сбил женщину
Поезд насмерть сбил женщину, которая переходила пути в неположенном месте рядом со станцией Дубровка в Челябинской области.
Обновлено в 03:07
Футбол
Клопп рассказал о травме Салаха после матча с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме нападающего команды Мохаммеда Салаха, которую он получил во время матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (3:2).
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Кино
Де Ниро рассказал о мире без Трампа
Известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поделился с прессой своими соображениями об удивительном мире, в котором никогда не существовало бы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переедут в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл намерены переехать в Калифонию после рождения ребенка. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.
Обновлено в 01:43
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Зеленский предложил дату для проведения своей инаугурации
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Сегодня самарские «Крылья Советов» примут ФК «Уфа»
Обновлено в 01:57
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Обновлено в 02:10
Единоборства
Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Авто
Продажи новых пикапов в России упали на 28%
Обновлено в 02:00