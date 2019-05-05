Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРИА Новости 19:22
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Хоккей
Россия проиграла Финляндии в матче хоккейного Евротура
В первом матче чешского этапа Еротура Россия проиграла Швеции.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено в 18:08
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Обновлено в 16:20
Политика
В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ
Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Политика
Американский адмирал предложил запретить всем россиянам въезд в США
В своей статье для Time американский адмирал Джеймс Ставридис предлагает принять дополнительные меры против России - от санкций против российских спортивных команд до полного запрета на въезд в США для всех российских граждан.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено в 22:46
Общество
«Бизнес на свои»: что нужно знать начинающему предпринимателю, чтобы уменьшить свои шансы прогореть
В книге «Бизнес на свои», которая выходит в издательстве «Манн, Иванов и Фарбер», основатели компании «Мосигра» рассказывают, что нужно знать, чтобы не допустить ошибок практически во всех рабочих вопросах — от финансов до найма сотрудников.
Обновлено в 03:00
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:31
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
134,5 млрд рублей – столько взыскали за прошлый год суды по искам управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций к гражданам - потребителям коммунальных услуг.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный
Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено в 05:27
Футбол
Клопп — о победе над «Ньюкаслом»: «Это чуть ли не сказка!»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над «Ньюкаслом» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Религия
5 мая православные христиане отмечают Красную горку
В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено в 18:30
Политика
В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС
Сайт НАСА сообщил о запуске с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon.
Обновлено в 03:53
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.
Обновлено в 22:13
Происшествия
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Силовики продолжили рейды у мечети «Тангим» в Махачкале
Как писал "Кавказский узел", верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков.
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор".
Обновлено в 08:22
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00