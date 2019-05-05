Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРИА Новости вчера в 19:22
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни
RT на русскомвчера в 23:30
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Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
Обновлено вчера в 20:48
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил на своей странице в Instagram видео, которое он записал в честь своего чемпионства в чемпионате России.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал
В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»
Ранее Глас.ру сообщал, что в Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено вчера в 07:45
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки
Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Израильтянка пострадала в результате обстрелов из Газы
Пятидесятилетняя гражданка Израиля пострадала в результате обстрелов юга страны из сектора Газа.
Обновлено вчера в 09:40
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной
Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено 03 мая в 03:30
Политика
Небензя: Россия и США всегда были союзниками
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено вчера в 19:48
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
В ДНР внесены изменения в процедуру оформления российского гражданства
"Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Обновлено 03 мая в 04:02
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
В Норвегии обсудили ситуацию, которая сложилась на Шиесе
Жители Коми впервые публично рассказали в Норвегии историю проекта «Шиес».
Обновлено 03 мая в 12:42
Политика
Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США
Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.
Обновлено в 00:01
Культура
На аукцион выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона, который получил название «Чудеса галактики».
Обновлено вчера в 08:39
Гаджеты
Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ
В однопоточном тесте смартфон показал результат 897 баллов, а в многоядерном – 4 385 балов.
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
В Кузбассе насмерть разбился 18-летний мотоциклист
В Ленинске-Кузнецком 18-летний мотоциклист врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте.
Обновлено вчера в 23:01