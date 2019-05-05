Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРИА Новости вчера в 19:22

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни

RT на русскомвчера в 23:30

Российские города удивили температурными рекордами

Известиявчера в 21:08

Российский город признан самым экстремальным в мире

News.ruвчера в 21:09

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РБКвчера в 23:14

Якутск назвали самым экстремальным городом на планете

Life.ruвчера в 20:59

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РИА Новостивчера в 19:22

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

Народные новостивчера в 19:56
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Политика

Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны Владимир Зеленский должен наладить отношения с Россией.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию.
Обновлено вчера в 20:48
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол

Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил на своей странице в Instagram видео, которое он записал в честь своего чемпионства в чемпионате России.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

При нападении бандитов на группу военных погиб венесуэльский генерал

В результате нападения бандитов в венесуэльском штате Арагуа погиб генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, а также трое военнослужащих и двое полицейских.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено 03 мая в 21:15
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые прокомментировала скандал на шоу «Голос. Дети»

Ранее Глас.ру сообщал, что в Госдуме потребовали прекратить травлю Алсу и ее дочери.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики

Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено вчера в 07:45
Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Водолазы ищут пассажира опрокинувшейся на Ангаре лодки

Водолазы продолжают поиск шестого пассажира лодки, которая в субботу опрокинулась на Ангаре, пятеро спасенных госпитализированы, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Израильтянка пострадала в результате обстрелов из Газы

Пятидесятилетняя гражданка Израиля пострадала в результате обстрелов юга страны из сектора Газа.
Обновлено вчера в 09:40
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено 03 мая в 03:30
Политика

Небензя: Россия и США всегда были союзниками

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено вчера в 19:48
Авто

Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

Обновлено вчера в 15:10
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

В ДНР внесены изменения в процедуру оформления российского гражданства

"Для удобства граждан Донецкой народной республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Обновлено 03 мая в 04:02
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

В Норвегии обсудили ситуацию, которая сложилась на Шиесе

Жители Коми впервые публично рассказали в Норвегии историю проекта «Шиес».
Обновлено 03 мая в 12:42
Политика

Американский адмирал предложил запретить россиянам въезд в США

Адмирал армии США, бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис призвал ввести новые санкции против России вплоть до полного запрета на въезд россиян в Соединенные Штаты.
Обновлено в 00:01
Культура

На аукцион выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона, который получил название «Чудеса галактики».
Обновлено вчера в 08:39
Гаджеты

Новый смартфон HTC получил процессор MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ

В однопоточном тесте смартфон показал результат 897 баллов, а в многоядерном – 4 385 балов.
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Мадонна заявила, что стала жертвой эйджизма

Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

В Кузбассе насмерть разбился 18-летний мотоциклист

В Ленинске-Кузнецком 18-летний мотоциклист врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте.
Обновлено вчера в 23:01
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