Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРИА Новости вчера в 19:22
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
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Российские регионы вошли в рейтинг городов с экстремальными условиями жизни
RT на русскомвчера в 23:30
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Наука
Создан антибиотик для борьбы с раком
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено вчера в 10:43
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Правильный подбор колесных дисков, нюансы
Необходимость купить новый комплект колесных дисков возникает не часто.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты
Samsung намерен выпустить идеальный безрамочный смартфон
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе
Трехдневная рабочая неделя и четыре выходных дня ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, напомнили в воскресенье в пресс-службе Роструда.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
В Северной Македонии начался второй тур выборов президента
Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в Афганистане
Обновлено вчера в 20:44
Единоборства
Серроне вызвал на бой Макгрегора
Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:35
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено вчера в 14:37
Единоборства
Альварес одержал победу над Джейкобсом в Лас-Вегасе
Отмечается, что Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC), а также завоевал пояс Международной боксёрской федерации (IBF).
Обновлено в 01:01
Технологии
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Общество
Елизавета II на субботнике и весенние снеговики: выбираем лучшее фото апреля на E1.RU
Выбирайте фото, которое вам понравилось, а победитель получит небольшой подарок от Е1.RU.
Обновлено в 01:52
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Здоровье
Как лечили в «Кремлёвке». История болезни маршала Жукова
Академик Чазов проверял новое лекарство на себе и потом лечил им от инсульта маршала Жукова.
Обновлено вчера в 17:06
Здоровье
В Нижнекамске скончался известный врач-аллерголог Рифкат Гатупов
В Нижнекамске на 61-м году скончался главный специалист по аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Рифкат Гатупов.
Обновлено вчера в 08:46
Единоборства
Александр Шлеменко нокаутировал Вискарди Андраде в третьем раунде
Во втором раунде Шлеменко целиком контролировал бой, Андраде же в основном защищался. В третьем раунде бой стал еще более односторонним.
Обновлено вчера в 12:50
Космос
В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос
Обновлено 03 мая в 22:20
Авто
Эксперты назвали топ-5 летних лайфхаков для водителей
«Автоновости дня» совместно со специалистами составили ТОП-5 летних лайфхаков для водителей, которые помогут минимизировать неудобства, связанные с летним зноем.
Обновлено в 01:00
Культура
В Севастополе прошел фестиваль «Высота Горная»
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского
Порошенко заявил, что украинский паспорт лучше российского Пока еще действующий президент Украины прокомментировал упрощенную процедуру получения паспортов РФ.
Обновлено вчера в 06:50
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания россиян чумой в Монголии
Ранее сообщалось, что 17 российских туристов не могут выехать с территории провинции Баян-Улгий на западе Монголии, где был введен карантин из-за двух случаев заражения чумой.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58