Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРБК вчера в 23:14

Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.
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Российские города попали в список самых экстремальных по версии El Pais

Коммерсантъ02:18

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РИА Новостивчера в 19:22

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РБКвчера в 23:14

Российские города удивили температурными рекордами

Известиявчера в 21:08

Якутск назвали самым экстремальным городом на планете

Life.ruвчера в 20:59

Российские города возглавили топ самых экстремальных в мире

Газета.Ru04:11

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

Народные новостивчера в 19:56
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Происшествия

Угонщики на ворованном в Петербурге авто убили троих в ДТП под Рязанью

Обновлено в 05:19
Музыка

Небензя спел в ООН военные песни

Обновлено вчера в 17:46
Хоккей

Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией

Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию

Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено вчера в 03:43
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

Верховный суд опубликовал статистику по взяткам

Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Единоборства

Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов

Обновлено в 05:01
Недвижимость

В Гамбурге тысячи человек протестуют против повышения жилищной аренды

В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за жилье.
Обновлено в 04:27
Спорт

Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии

Подопечные Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в шоу олимпийского чемпиона игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко под названием «Plushenko and Friends», прошедшем в субботу, 4 мая, в Болонье (Италия).
Обновлено в 03:56
Происшествия

Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве

Обновлено в 03:40
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 00:09
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:43
Происшествия

В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Футбол

Болельщики «Зенита» пришли встречать чемпионов в Пулково

Фанаты «Зенита» приехали в Пулково, чтобы встретить команду из города на Неве.
Обновлено вчера в 15:52
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Кино

Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Попавшая в аварию певица МакSим позвала священника

23 апреля стало известно, что Абросимова попала в аварию по пути в аэропорт. ДТП произошло за границей, причиной стало пробитое колесо.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии

Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак

Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Танк Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500

Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
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