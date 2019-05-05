Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в миреРБК вчера в 23:14
Сразу несколько российских населенных пунктов — Якутск, Оймякон и Верхоянск — возглавили список экстремальных мест планеты в рейтинге самых сложных для жизни и туризма городов, который составили аналитики испанской газеты El Pais.
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Музыка
Небензя спел в ООН военные песни
Обновлено вчера в 17:46
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Чехией
Василевский защищал ворота сборной России в матче против Швеции (4:6) и был признан лучшим игроком команды.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию
Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
Обновлено в 05:11
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Обновлено вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Певица Мадонна пожаловалась на дискриминацию
Американская поп-звезда Мадонна заявила, что постоянно сталкивается с дискриминацией.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа
Обновлено вчера в 03:43
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Верховный суд опубликовал статистику по взяткам
Сумма большей части взяток, за получение которых россиян осудили в 2018 году, не превышает 10 тысяч рублей, следует из опубликованной Судебным департаментом при Верховном суде РФ статистики по делам коррупционной направленности.
Обновлено в 03:47
Единоборства
Боксер Бетербиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF
Как писал "Кавказский узел", 11 ноября 2017 года уроженец Хасавюрта Артур Бетербиев победил немца Энрико Келлинга и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В ДНР предотвратили попытку проникновения диверсантов
Обновлено в 05:01
Недвижимость
В Гамбурге тысячи человек протестуют против повышения жилищной аренды
В немецком Гамбурге проходят масштабные акции протеста против повышения арендной платы за жилье.
Обновлено в 04:27
Спорт
Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии
Подопечные Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в шоу олимпийского чемпиона игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко под названием «Plushenko and Friends», прошедшем в субботу, 4 мая, в Болонье (Италия).
Обновлено в 03:56
Происшествия
Опасная для людей рысь сбежала из квартиры в Москве
Обновлено в 03:40
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в жилом доме
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате срабатывания взрывного устройства в Киевской области, сообщает в воскресенье департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации.
Обновлено в 05:05
Футбол
Болельщики «Зенита» пришли встречать чемпионов в Пулково
Фанаты «Зенита» приехали в Пулково, чтобы встретить команду из города на Неве.
Обновлено вчера в 15:52
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
Обновлено в 04:43
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Попавшая в аварию певица МакSим позвала священника
23 апреля стало известно, что Абросимова попала в аварию по пути в аэропорт. ДТП произошло за границей, причиной стало пробитое колесо.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Внимательность и «цифровая гигиена»: как защититься от кибератак
Как итог — крупнейшие мировые компании теряют десятки миллионов долларов в год, отмечает Дорофеев.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Танк Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Российский танк Т-90 (усовершенствованный танк Т-72Б), состоящий на вооружении правительственных войск Сирии, выдержал попадание противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес
При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
NI оценил боевые характеристики нового российского ЗРК С-500
Американское издание The National Interest проанализировало боевые характеристики российского зенитно-ракетного комплекса С-500.
Обновлено вчера в 15:28