Общество

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в миреИнтерфакс 06:00

Испанская газета El Pais составила рейтинг самых сложных для проживания и туризма городов мира. На его первой строчке разместился российский Якутск, температура в котором зимой достигает -30-40 градусов, а летом может превышать +29.
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Российские города попали в список самых экстремальных по версии El Pais

Коммерсантъ02:18

Якутск назвали самым экстремальным городом на планете

Life.ruвчера в 20:59

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РБКвчера в 23:14

Российские города удивили температурными рекордами

Известиявчера в 21:08

Российские города возглавили топ самых экстремальных в мире

Газета.Ru04:11

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

РИА Новостивчера в 19:22

Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в мире

Народные новостивчера в 19:56
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Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Общество

В Японии число детей сократилось до рекордного минимума

Обновлено в 03:51
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Айнтрахт» опроверг информацию о трансфере Йовича в «Реал»

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Луки Йовича в «Реал».
Обновлено вчера в 13:01
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0

Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие

Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми к нападению США

Обновлено в 04:13
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело

Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

В Ростове пьяная женщина забыла ребенка в такси

Полицейские Ростова-на-Дону нашли женщину, которая оставила своего ребенка в машине такси Инцидент произошел 28 апреля, но о нем стало известно вечером 4 мая.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Политика

В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия

На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту

В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:03
Технологии

В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме

Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Футбол

Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона

Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Политика

В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Космос

Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

Израиль ответил на пуски ракет ударом по сектору Газа

В Армии обороны Израиля заявили о пусках 90 ракет со стороны сектора Газа.
Обновлено вчера в 06:06
Технологии

Сайт Last.fm заблокирован в России

Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК .
Обновлено 02 мая в 09:43
Происшествия

В Новгородской области нашли массовое захоронение времён войны

Обновлено в 06:39
Политика

Грузинская оппозиция призвала сократить военные расходы

Оппозиционная парламентская партия «Альянс патриотов» в воскресенье призвала сократить военный бюджет и направить высвободившиеся суммы на решение социальных проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 06:33
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