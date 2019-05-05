Общество
Российские города возглавили рейтинг самых экстремальных в миреИнтерфакс 06:00
Испанская газета El Pais составила рейтинг самых сложных для проживания и туризма городов мира. На его первой строчке разместился российский Якутск, температура в котором зимой достигает -30-40 градусов, а летом может превышать +29.
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Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Обновлено в 03:51
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны
Накануне сезона отпусков и летнего отдыха в российской службе судебных приставов (ФССП) напомнили о необходимости погасить все долги перед выездом из страны.
Обновлено в 04:57
Хоккей
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Айнтрахт» опроверг информацию о трансфере Йовича в «Реал»
Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Луки Йовича в «Реал».
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Удмуртии двое детей упали в компостную яму и погибли
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
В Ростове пьяная женщина забыла ребенка в такси
Полицейские Ростова-на-Дону нашли женщину, которая оставила своего ребенка в машине такси Инцидент произошел 28 апреля, но о нем стало известно вечером 4 мая.
Обновлено в 05:36
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Общество
Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года
В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия
На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту
В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли
Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:03
Технологии
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Футбол
Рибери объявил об уходе из «Баварии» по окончании сезона
Вместе с Рибери «Баварию» покинет другой полузащитник команды — Арьен Роббен, который объявил об уходе ещё в конце 2018 года.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Политика
В МИД оценили предложение Трампа о трехсторонней ядерной сделке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков прокомментировал идею американского лидера Дональда Трампа о трехсторонней ядерной сделки России-США-Китай.
Обновлено в 04:38
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Израиль ответил на пуски ракет ударом по сектору Газа
В Армии обороны Израиля заявили о пусках 90 ракет со стороны сектора Газа.
Обновлено вчера в 06:06
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК .
Обновлено 02 мая в 09:43
Политика
Грузинская оппозиция призвала сократить военные расходы
Оппозиционная парламентская партия «Альянс патриотов» в воскресенье призвала сократить военный бюджет и направить высвободившиеся суммы на решение социальных проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 06:33