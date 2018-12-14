Женская сборная России по гандболу обыграла румынок в полуфинале чемпионата Европы во Франции, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес» Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол Тевес заявил, что останется в «Бока Хуниорс» Нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес подтвердил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

Спорт Спорт Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых.

Футбол Футбол Перес попросил Солари урегулировать отношения с Иско Президент «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера команды Сантьяго Солари наладить отношения с полузащитником Иско, сообщает Marca.

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак» "Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".

Единоборства Единоборства Бой Лемье — Джонсон отменен из-за госпитализации одного из боксеров У канадского боксера возникли проблемы со сгонкой веса — в ходе нее организм бойца пострадал от обезвоживания, поэтому спортсмена пришлось госпитализировать.

Футбол Футбол Кэйхилл может сменить «Челси» на «Фулхэм» Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл в зимнее трансферное окно может сменить клуб.

Футбол Футбол Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы» Болельщики еще поймут поражение от "Ман Сити", потому что они далеко впереди, но уступить "Ливерпулю" будет очень больно.

Футбол Футбол BBC второй год подряд признал Салаха лучшим игроком Африки Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан информационным холдингом ВВС лучшим футболистом Африки в 2018 году.

Хоккей Хоккей Бучневич в матче с «Аризоной» набрал 10-е очко в сезоне В ночь на 15 декабря (мск) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Аризона Койотс» (2:0, закончился первый период).

Футбол Футбол Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

Футбол Футбол «Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Галатасарая» Защитник «Галатасарая» Озан Кабак попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» Об этом сообщает Aksam.

Спорт Спорт Александр Красных завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию Ранее рекорд мира принадлежал сборной России, которая в 2010 году в Дубае показала результат 6 минут 49,04 секунды.