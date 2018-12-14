Спорт

Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы
Газета.Ru
13:02

Женская сборная России по гандболу обыграла румынок в полуфинале чемпионата Европы во Франции, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru13:02

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Французские гандболистки переиграли Голландию и в финале чемпионата Европы сыграют со сборной России

Советский спорт16:36

В ФГР отметили самоотдачу российских гандболисток

Газета.Ru14:56

Гендиректор ФГР: сборная России играла с сумасшедшей самоотдачей в матче с Румынией

RT на русском15:55

Анна Вяхирева: «Победа над сборной Румынии – это заслуга всей команды»

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Соперницей россиянок по финалу чемпионата Европы стала Франция

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Франция вышла в финал чемпионата Европы по гандболу, где сыграет с Россией

Sport24.ru16:39

Трефилов: хороша Вяхирева, я хочу двух таких

Чемпионат16:36
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«Вольфсбург» переиграл «Нюрнберг»

Обновлено в 16:29
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«Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес»

Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:29
Спорт

Глава IBU опроверг информацию об отстранении российских биатлонистов

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о возможном отстранении российских биатлонистов Антона Шипулина, Алексея Волкова, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых.
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Хоккей

Олимпийская сборная России стала победителем Кубка Люцерна

14 декабря Олимпийская сборная России во втором матче Кубка Люцерна встречалась с национальной сборной Швейцарии.
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Футбол

Тевес сообщил, что останется в «Бока Хуниорс» еще минимум на год

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес сообщил, что намерен отработать свой контракт с командой до конца.
Обновлено в 14:55
Футбол

УЕФА оштрафовал ЦСКА на 13 тысяч из-за поведения фанатов

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательство по матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Викторией» (1:2). Фанаты россиян бросали посторонние предметы, был зафиксирован эпизод выхода болельщика на поле.
Обновлено в 12:31
Футбол

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»

Болельщики еще поймут поражение от "Ман Сити", потому что они далеко впереди, но уступить "Ливерпулю" будет очень больно.
Обновлено в 16:10
Футбол

Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки

Обновлено в 14:18
Спорт

Волейболистки московского «Динамо» завоевали Кубок России

В игре за третье место казанское "Динамо" победило калининградский "Локомотив" со счетом 3:2. Отметим, что 8 декабря московское "Динамо" обыграло своих одноклубниц из Казани в Суперкубке России.
Обновлено в 14:17
Спорт

Александр Красных завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию

Ранее рекорд мира принадлежал сборной России, которая в 2010 году в Дубае показала результат 6 минут 49,04 секунды.
Обновлено в 14:31
Футбол

Сборная России начнет отбор к Евро-2020 в Брюсселе и Астане

Стали известны города, в которых сборная России проведет свои первые матчи в рамках отбора к Евро-2020.
Обновлено в 13:05
Единоборства

Бой Лемье — Джонсон отменен из-за госпитализации одного из боксеров

У канадского боксера возникли проблемы со сгонкой веса — в ходе нее организм бойца пострадал от обезвоживания, поэтому спортсмена пришлось госпитализировать.
Обновлено в 15:32
Хоккей

Телегин пропустит оставшуюся часть Кубка Первого канала из-за травмы

Напомним, форвард получил повреждение в стартовом матче турнира с командой Швеции (3:2 Б). Календарь Кубка Первого канала «Телегин больше не сыграет на КПК, травма нижней части тела», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Футбол

Канселу перенес операцию на мениске и пропустит конец года

Защитник «Ювентуса» Жоау Канселу успешно перенес операцию на правом колене и теперь пропустит несколько недель.
Обновлено в 15:55
Футбол

У президента «Милана» украли 10 тысяч евро

У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.
Обновлено в 15:07
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