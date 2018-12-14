Женская сборная России по гандболу уступила француженкам в финале Чемпионата Европы со счетом 21:24. Франция впервые выиграла чемпионат Европы. Однако, стоит подчеркнуть, что первенство проводилось на французской земле.

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Спорт Спорт Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ

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