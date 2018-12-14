Спорт
Женская сборная России по гандболу уступила француженкам в финале Чемпионата Европы со счетом 21:24. Франция впервые выиграла чемпионат Европы. Однако, стоит подчеркнуть, что первенство проводилось на французской земле.
Московский Комсомолец13:22
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Заикин: в успешном выступлении сборной России на ЧЕ есть заслуга Амброса Мартина
Чемпионатвчера в 04:38
«Зенит» среди сеяных в ЛЕ, гандболистки в финале Евро, еще один хет-трик Овечкина и другие новости утра
Sports.ru14 декабря в 23:30
Французские гандболистки переиграли Голландию и в финале чемпионата Европы сыграют со сборной России
Советский спорт14 декабря в 16:36
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала
Обновлено в 14:06
Футбол
«Монако» крупно проиграл «Лиону», Головин был удален
"Лион" разгромил "Монако" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:02
Футбол
Месси первым забил 50 мячей в 2018 году
Обновлено в 17:47
Спорт
Женская сборная России по гандболу уступила Франции в финале ЧЕ
Обновлено в 13:45
Футбол
Джастин Клюйверт забил первый гол в серии А
"Рома" обыграла "Дженоа" в матче 16-го тура чемпионата Италии (3:2). Забитым мячом отметился хавбек римской команды Джастин Клюйверт.
Обновлено в 16:56
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Обновлено в 13:04
Хоккей
«Калгари» разгромил «Сент-Луис» и возглавил Западную конференцию НХЛ
«Флэймз» (46 очков) одержали восьмую победу подряд в девяти последних играх и возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
Обновлено в 17:49
Спорт
Мужской эстафетной гонкой завершился этап Кубка Мира по биатлону
Следующий этап Кубка мира по биатлону стартует уже на следующей неделе в Чехии.
Обновлено в 10:12
Спорт
Белов выиграл гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе
Российский лыжник Евгений Белов одержал победу в мужской индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.
Обновлено в 07:58
Баскетбол
«Бруклин» одержал пятую победу подряд, обыграв «Атланту»
«Нетс» (13-18) одержали пятую победу подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Обновлено в 17:33
Спорт
На хоккейном турнире гимн Белоруссии перепутали с песней «Песняров»
Обновлено в 12:07
Спорт
Россиянки заняли пятое место в комбинированной эстафете на ЧМ в Китае
Первое место заняли американки, второе место у представительниц команды Китая, а тройку призеров замкнули итальянки.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Байер» потерпел поражение в гостевом матче с «Айнтрахтом»
В следующем туре «Айнтрахт» на выезде встретится с «Майнцем», а «Байер» в гостевом матче сыграет с «Шальке-04».
Обновлено в 14:48
Хоккей
«Филадельфия» уволит Хэкстола и назначит Кенневиля
"Филадельфия" уволит главного тренера Дэйва Хэкстола. Решение будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Courier Post Online.
Обновлено в 18:29
Футбол
Саутгейт был признан тренером года в Англии
Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт был назван тренером года у себя на родине, сообщает официальный твиттер английской футбольной ассоциации.
Обновлено в 15:30