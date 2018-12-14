Спорт

Гандболистки сборной России проиграли Франции в финале ЧЕ
Московский Комсомолец
13:22

Женская сборная России по гандболу уступила француженкам в финале Чемпионата Европы со счетом 21:24. Франция впервые выиграла чемпионат Европы. Однако, стоит подчеркнуть, что первенство проводилось на французской земле.
Московский Комсомолец13:22

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Гандболистки сборной России проиграли Франции в финале ЧЕ

Московский Комсомолец13:22

Российские гандболистки уступили француженкам в финале чемпионата Европы

Вести.Ru13:08

Российские гандболистки проиграли в финале чемпионата Европы

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Французские гандболистки переиграли Голландию и в финале чемпионата Европы сыграют со сборной России

Советский спорт14 декабря в 16:36
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