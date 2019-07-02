Футбол

Российские футболисты обыграли Аргентину на Универсиаде в НеаполеSportbox.RU вчера в 15:59

Сборная России по футболу нанесла поражение национальной команде Аргентины в матче первого тура группового этапа Универсиады в Неаполе.
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