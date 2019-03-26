Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсеРосбалт 26 марта в 12:10
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги незначительным ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,6% и закрылся на отметке 2512,63 пункта. При этом долларовый индекс РТС поднялся лишь на 0,13% до 1229,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
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Артистка Ольга Орлова рассказала о последних днях жизни певицы Жанны Фриске, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 12:16
Происшествия
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В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
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Обновлено в 11:46
Общество
Бутина хочет вернуться в Барнаул
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Обновлено в 12:07
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Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Обновлено в 12:37
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Обновлено вчера в 20:05
Общество
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Обновлено в 09:58
Политика
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Обновлено в 07:40
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Обновлено в 04:20
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Космос
На космодром Восточный прилетит «Юрий Гагарин»
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Обновлено в 07:53
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Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей
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Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова
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Обновлено в 07:55