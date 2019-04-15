Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсеРосбалт вчера в 12:12

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,58% и закрылся на отметке 2559,84 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,68% до 1255,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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