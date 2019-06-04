Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусеРосбалт 12:15
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги ощутимым снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,87% и закрылся на отметке 2706,29 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,58% до 1307,55 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Обновлено в 14:03
Происшествия
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Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
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Обновлено в 17:52
Политика
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МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
Обновлено в 06:08
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
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Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
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Обновлено в 08:40
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ, так как это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса".
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом объявила, что новейшие британские авианосцы Queen Elizabeth будет предоставлен в распоряжение НАТО.
Обновлено в 09:53
Кино
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
«Ленте.ру» удалось поговорить с режиссером фильма Декстером Флетчером и сыгравшим Элтона актером Тэроном Эджертоном после премьеры картины на Каннском фестивале — когда о том цензурировании, что ждало «Рокетмена» в России, еще не было известно.
Обновлено в 17:05
Спорт
Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене
Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
Обновлено в 16:50
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Хоккей
Агент: Дацюк с большой вероятностью перейдет в «Автомобилист»
Российский хоккеист Павел Дацюк с большой долей вероятности продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.
Обновлено в 17:45
Политика
Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства
Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость».
Обновлено в 17:00
Здоровье
Названы недостающие в рационе россиян продукты
В рационе жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Удинезе» согласовал контракт с Бекао
«Удинезе» уже согласовал контракт с защитником московского ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильскому клубу «Байя».
Обновлено в 18:23
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Общество
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Летом 2019-го Росреестр активно начал использовать дроны для выявления нарушений земельного законодательства — некоторые дачники уже могли заметить беспилотники над своими участками.
Обновлено в 17:05
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Совладелец S7 публично поднял вопрос о безопасности самолета SSJ-100
Совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 после катастрофы лайнера в московском аэропорту «Шереметьево», унесшей более 40 жизней.
Обновлено в 12:38
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Россия испытала новую ракету системы ПРО
Российские войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил провели испытания новой ракеты системы ПРО.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32