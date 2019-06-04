Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03 июня в 03:16
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
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Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
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Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета
Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Политика
Си Цзиньпин: «Китай и Россия находятся в новой отправной точке»
Отношения между странами находятся на своем историческом пике, что дает новые возможности для их дальнейшего развития, заявил председатель Си, давая интервью ряду крупных российских изданий в преддверии его визита в Россию.
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Петербурге столкнулись четыре автомобиля
Обновлено в 04:45
Политика
Савченко рассказала о возможной потере Донбасса
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе, сообщает "Царьград".
Обновлено в 01:03
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 03:37
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева
Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
«Не белоручка»: мэр Омска пошутила о своём падении в грязь
Мэр Омска Оксана Фадина, пытаясь перепрыгнуть лужу на улице 20-го Партсъезда, упала прямо в грязь.
Обновлено в 04:40
Авто
BMW представила общественности обновленное семейство BMW M8
Наличие последнего дает возможность разгонять мотор до 617 л.с. Точно такие же особенности получила обновленная версия, представленная в кузове кабриолет.
Обновлено в 04:08
Политика
В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Футбол
«Мордовия» получила лицензию для выступления в ФНЛ
«Мордовия» прошла процедуру лицензирования для участия в сезоне-2019/2020 в Футбольной Национальной Лиге, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 02:56
Футбол
Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании
Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:41
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Общество
Генпрокурор России Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу
Во вторник, 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Ростове оперативное совещание.
Обновлено 03 июня в 09:06
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Смартфонная беспроводная зарядная станция Tesla для автомобиля Model 3 стоит 125 долларов
Компания Tesla представила беспроводную зарядную станцию Model 3 Wireless Phone Charger для автомобиля Model 3. Устройство продаётся отдельно и стоит 125 долларов.
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Общество
Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43