Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс вчера в 03:15
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:24, Ашберн
Кино
Обновленный кинотеатр Garage Screen откроют в конце мая
Обновлено в 13:05
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Экономика
Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень
По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
Обновлено в 12:59
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Энергетика
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию в Венесуэле
МИД России прокомментировал ситуацию в Венесуэле, где лидер оппозиции заявил о старте финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе военных на сторону протестующих, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова
Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.
Обновлено в 11:57
Экономика
Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
Декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2018 год составили 11,3 миллиона рублей, данные об этом опубликованы на сайте ФСБ.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
Российские военные корабли подошли к границам Латвии
Национальные Вооруженные силы Латвии сообщили агентству, что в 12 морских милях от границы республики замечены фрегат «Бойкий», корвет «Пассат» и десантный корабль «Минск».
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский сказал, кем мечтал стать в детстве
Обновлено в 10:38
Политика
Бутина объяснила, зачем признала себя виновной
Суд в США, напомним, признал Бутину виновной в якобы незаконной работе на правительство РФ.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В аэропорту Киева показали ролик с Украиной без Крыма
На территории украинского международного аэропорта Борисполь демонстрировали видеоролик, где страну изобразили без Крыма.
Обновлено в 09:47
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
"В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - сказано в сообщении.
Обновлено в 12:20
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
В ДНР начался ажиотаж на местные паспорта для получения гражданства РФ
Отмечается, что прием документов на получение гражданства РФ начнется в ДНР 3 мая в аппарате Миграционной службы по адресу: Донецк, ул. Ходаковского, 10.
Обновлено в 11:50
Политика
Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа Вашингтона
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС.
Обновлено в 13:08
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
ЗРС С-500 прошла финальные испытания
Министерство обороны завершило финальные испытания новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Обновлено в 03:08
Технологии
«Яндекс» подготовил к выходу на рынок две новые версии «умной» колонки
Российская компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза двух новых устройств — «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Россия и Турция начали консультации по истребителям пятого поколения
Россия и Турция начали консультации по авиационной технике, включая тематику истребителей пятого поколения, заявил 30 апреля журналистам замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Ладыгин на выставке военной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский встретился с митрополитом ПЦУ
Обновлено в 09:53
Общество
Новый император взошёл на престол в Японии
«Нарухито становится императором Японии, начинается новая эра Рэйва», — пишет агентство.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) выпустила 18-минутный ролик с участием лидера группировки Абу-Бакра аль-Багдади.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею
Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 09:23