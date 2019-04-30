Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%Интерфакс вчера в 03:15

Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

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Экономика Участие государства в экономике в России вышло на новый уровень По итогам 2018 года доля государства в экономике осталась на прошлогоднем уровне и составила свыше 60-70 процентов «по многим экспертным оценкам», сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.

Энергетика «Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

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Происшествия В Москве грузовик провалился под асфальт Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Путешествия На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию в Венесуэле МИД России прокомментировал ситуацию в Венесуэле, где лидер оппозиции заявил о старте финальной фазы операции "Свобода" и сообщил о переходе военных на сторону протестующих, сообщает ТАСС.

Происшествия Суд в Москве продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова Головинский суд Москвы во вторник продлил до 7 июня арест аспиранту Московского университета Азату Мифтахову, который подозревается в изготовлении взрывчатки, сообщила РИА Новости его адвокат Светлана Сидоркина.

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Политика Бутина объяснила, зачем признала себя виновной Суд в США, напомним, признал Бутину виновной в якобы незаконной работе на правительство РФ.

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Политика Посол США посетил задержанного в России Уилана "В рамках оказания консульской поддержки гражданам США, задержанным за рубежом, посол Хантсман посетил сегодня Пола Уилана", - сказано в сообщении.

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