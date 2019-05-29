Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсеРосбалт 12:12
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги ощутимым ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,2% и закрылся на отметке 2641,15 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,38% до 1275,92 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Корректировка: Индекс Мосбиржи упал ниже исторического и психологически важного максимума
Интересантвчера в 12:26
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Игры
В июне подписчики PS Plus получат сборник Borderlands и Sonic Mania
Sony анонсировала июньскую подборку PlayStation Plus, которая станет доступна для загрузки в следующий вторник, 4 июня.
Обновлено в 11:35
Экономика
Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконность военных действий в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины заявили, что действия вооруженных сил страны в Донбассе были незаконными.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Здоровье
Правила обязательного медицинского страхования в России изменились
Новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС) в России вступают в силу согласно приказу Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 01:59
Политика
Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Обновлено в 10:55
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Глава Элисты отстранен от должности
Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил от исполнения обязанностей главу администрации Элисты Окона Нохашкиева.
Обновлено в 12:21
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Космос
В «пустыне нептунов» обнаружена уникальная «невозможная» экзопланета
В космической "пустыне нептунов" был найден новый объект.
Обновлено в 12:00
Общество
WWF запустил 450‐летний стрим с разлагающейся пластиковой бутылкой
Чтобы привлечь внимание к проблеме пластикового загрязнения, Фонд дикой природы (WWF) решил показать, как разлагается одна пластиковая бутылка.
Обновлено в 04:30
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Происшествия
На бывшем заводе Петра Порошенко загорелся корабль
На бывшем судостроительном заводе экс-президента Украины Петра Порошенко «Кузня на Рыбальском» в Киеве возник пожар - загорелся корабль.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Общество
МЧС предупредило о жаре в Москве
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу подростка в Вольске
Обновлено в 12:44
Футбол
Боярский: Денисов – лучший опорник России в XXI веке
Известный российский актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о решении бывшего полузащитника «Локомотива» и петербургского клуба Игоря Денисова завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 11:23
Энергетика
Новый подрядчик «Газпрома» получит первый крупный контракт от монополии
Первый подряд "Газпром" планирует заключить контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале со своим новым единым подрядчиком — "Газстройпромом".
Обновлено в 11:04
Хоккей
Нападающий сборной Чехии Кубалик подписал контракт с «Чикаго»
«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с нападающим Домиником Кубаликом, сообщает пресс-служба «ястребов».
Обновлено в 11:22
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18