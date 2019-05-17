Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусеРосбалт вчера в 12:10

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,14% и закрылся на отметке 2577,48 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,53% до 1254,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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