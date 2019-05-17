Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусеРосбалт вчера в 12:10

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,14% и закрылся на отметке 2577,48 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,53% до 1254,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел вслед за миром

Интерфаксвчера в 12:39

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.рувчера в 11:54

Рынок акций РФ утром просел вслед за Китаем и Европой, корректируется после ралли Газпром

Финмаркетвчера в 05:06

Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусе

Росбалтвчера в 12:10

Рынок ушел на выходные «по-медвежьи»

Finam.Ruвчера в 13:17

Рынок акций РФ умеренно снизился к выходным вслед за «Газпромом»

ПРАЙМвчера в 13:14
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Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика

Зеленский не сможет досрочно распустить Верховную Раду

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не исключает возможности досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

В Екатеринбурге восьми участникам протестов снизили сроки ареста

Обновлено в 04:44
Наука

В США подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тысячи лет

Обновлено в 06:33
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Политика

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о возвращении Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал заявление новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине.
Обновлено в 07:47
Общество

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Политика

Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Политика

Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал команде избранного главы государства Владимира Зеленского ряд советов относительно ведения внешней политики республики, передают порталы УНИАН и «Украинские новости».
Обновлено в 09:18
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Политика

Зеленскому подсказали способ вернуть Крым обратно

Обновлено в 10:00
Футбол

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна

Футболисты «Барселоны» выступили против перехода в команду лучшего бомбардира мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, передает Diario Sport.
Обновлено в 09:16
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье

Небезобидные кровососущие: комары переносят опасные заболевания

Известно, что самцы комаров питаются нектаром и соком растений.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 17 человек

ДТП с участием маршрутки и грузовика произошло в Советском районе Волгограда.
Обновлено в 05:19
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Космос

Российские ученые зафиксировали странные перемещения на Венере

Обновлено 16 мая в 19:02
Шоу-бизнес

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие

В МИД Ирана оценили возможность войны с США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны не будет, поскольку Тегеран не хочет воевать.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

В Ростовской области состоялось торжественное открытие «Вахты памяти»

В Мясниковском районе Ростовской области под руководством командующего объединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Николая Гостева состоялось торжественное открытие героико-патриотической акции «Вахты Памяти».
Обновлено в 09:25
Происшествия

У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Футбол

ЦСКА — Ахмат 0:0 (2-й тайм)

Обновлено в 09:45
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