Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусеРосбалт вчера в 12:10
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,14% и закрылся на отметке 2577,48 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,53% до 1254,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
Обновлено в 14:29
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 19:02
Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»
Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.
Обновлено в 09:06
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Кино
Более миллиона человек требуют переснять «Игру престолов»
Петиция фанатов с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» собрала более миллиона подписей.
Обновлено в 20:23
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
В Роспотребнадзоре сообщили, что на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ, только 87,7 тыс. новых случаев - за прошлый год.
Обновлено в 17:09
Игры
Первый рейд в The Division 2 прошли всего за 5 часов
Накануне вечером в The Division 2 появился первый в истории франшизы рейд на 8 человек.
Обновлено вчера в 08:22
Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов
Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
Обновлено в 14:46
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Медали СКР "За чистоту помыслов и благородство дел" ранее были удостоены ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Малого театра Тамара Михайлова, худрук театра Юрий Соломин и другие известные персоны.
Обновлено в 09:58
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Космос
Американский сегмент МКС может стать непригодным для сна из-за жары
ЦУП Хьюстона предупредил астронавтов, что в модуле Harmony отмечена повышенная температура воздуха Астронавтов на МКС в хьюстонском ЦУПе предупредили о том, что они, возможно, не смогут спать этой ночью в американском модуле Harmony из-за повышенной температуры.
Обновлено 16 мая в 12:49
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Религия
В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге
16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Общество
Минпросвещения введет новые правила защиты школьников от террористов
Особо в министерстве подчеркнули, что безопасность объектов образования находится на постоянном контроле, система антитеррористической безопасности образовательной среды действует на всей территории и охватывает каждую школу страны.
Обновлено в 05:48
Общество
Вложить 120 миллионов или снести: в Южно-Сахалинске решат вопрос с 30-летним недостроем
Обновлено в 19:25
Политика
Канцлер Австрии на фоне скандала объявил досрочные выборы в парламент
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести в стране новые парламентские выборы после скандала вокруг видеозаписи с экс-вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 14:13
Игры
СМИ: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 от Treyarch с сюжетной кампанией
Call of Duty: Black Ops 5 станет первой частью франшизы с 2014 года, разработка которой в конечном итоге займёт два года, а не три.
Обновлено в 14:58
Спорт
Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08