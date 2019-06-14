Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусеРосбалт 12:12

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги ощутимым снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,69% и закрылся на отметке 2739,28 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,44% до 1341,05 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские акции скупают и инвесторы, и эмитенты

Коммерсантъ18:05

Индекс МосБиржи упал на 0,7%, индекс РТС - на 0,4%

Финмаркет11:59

Индекс РТС превысил 1350 пунктов впервые с июля 2014 года

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Фондовые торги в РФ завершились в минусе

Банки.ру11:55

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:17

Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов

ТАСС03:42

Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусе

Росбалт12:12
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Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено в 14:21
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 06:37
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Гаджеты

Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1

Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Технологии

ФАС потребовала объяснений у «Билайна» и Mail.ru Group

Ранее RSpectr рассказывал о том, что пользователи «Билайна» и сервисов Mail.ru Group столкнулись со сложностями: абоненты оператора, являющиеся пользователями сервисов медиахолдинга, не могут полноценно работать с такими ресурсами, как Mail.ru, «Одноклассники», «ВКонтакте», Delivery Club и т.д. Изображение: Fas.gov.ru.
Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:57
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Общество

Водянова прокомментировала слова Малышевой о «детях-кретинах»

Обновлено в 16:17
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву из-за поломки

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Algerie экстренно вернулся в Москву из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:26
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Интернет

В Москве произошёл масштабный сбой геолокации

В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
Обновлено в 07:08
Политика

Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа

Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Хоккей

Любушкин подписал контракт с «Аризоной»

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризоны Койотс" Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:26
Космос

Ученые: женщины «гармонизируют» экипаж космического корабля

Обновлено в 12:26
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика

Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Общество

Администрация Сургута подписала соглашение об информационном сотрудничестве с ООО «ДубльГИС-Сургут»

Администрация Сургута подписала договор с ООО «ДубльГИС-Сургут» о сотрудничестве в информационно-справочной системе «ДубльГИС».
Обновлено в 11:29
Футбол

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»

Обновлено в 15:44
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
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