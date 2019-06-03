Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсеРосбалт вчера в 12:10
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги значительным ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 2,24% и закрылся на отметке 2729,93 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 2,19% до 1315,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
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Роман Асхабадзе: «„Краснодар“ правильно поступил, продав Смолова»
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" отметил, что "Краснодару" не стоит приобретать летом нового нападающего.
Обновлено в 23:00
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Авто
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Новое поколение модели Lada 4x4 будет выпущено. Работа над ним идет полным ходом.
Обновлено в 18:36
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Обновлено в 17:52
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
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Обновлено в 14:00
Экономика
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Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
Обновлено в 21:16
Происшествия
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Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
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Политика
МВФ и ЕС могут прекратить финансово поддерживать Украину
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Обновлено в 00:28
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Политика
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Паспорта для жителей Донбасса В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:30
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Политика
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Обновлено в 11:23
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт
Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено в 21:31
Политика
Бойко может возглавить объединенную оппозицию на юго-востоке Украины
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партиях, единый список может возглавить Юрий Бойко, поскольку почти 12% голосов по итогам президентских выборов делают его фактически безальтернативным номером один среди оппозиционеров.
Обновлено в 20:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено в 19:36