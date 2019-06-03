Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсеРосбалт вчера в 12:10

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги значительным ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 2,24% и закрылся на отметке 2729,93 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 2,19% до 1315,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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