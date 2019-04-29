Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсеРосбалт 12:07
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,24% и закрылся на отметке 2569,83 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,64% до 1254,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
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Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
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В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
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Общество
Липчанин пытается взыскать миллион рублей с Дмитрия Медведева
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Обновлено в 05:37
Транспорт
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Обновлено в 05:38
Кино
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Авто
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Обновлено в 05:08
Экономика
Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6%
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).
Обновлено в 11:24
Общество
Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы
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Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
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Наоми Уоттс тоже выбрала черный наряд. Ее платье из прозрачной ткани также впечатлило модников.
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Общество
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Обновлено в 07:48
Политика
Путин попрощался с журналистами по-украински
Президент РФ Владимир Путин пообщался с журналистами после вручения госнаград в Кремле, а после попрощался с представителями СМИ по-украински.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В центре Парижа загорелся отель Pullman
Отель Pullman в центре Парижа эвакуирован в результате пожара, пострадали два человека, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 13:39