Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсеРосбалт 12:07

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,24% и закрылся на отметке 2569,83 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,64% до 1254,96 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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