Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсеРосбалт вчера в 12:06

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,2% и закрылся на отметке 2497,59 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 1,23% до 1228,34 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе

Росбалт12:10

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру12:09

Рубль вернулся к росту

Ведомостивчера в 07:43

Итоги дня: российские акции подорожали в день снижения европейских рынков

РБКвчера в 15:13

Пора начинать покупать дивидендные акции

Инвест-Форсайтвчера в 08:49

Рынок акций снижается в начале торгов

Газета.Ru03:18

Рынок акций РФ снижается в начале дня

ПРАЙМвчера в 03:12
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:53, Ашберн
Политика

Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы

По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.
Обновлено в 17:36
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов от зарплаты

Минфин подготовил законопроект о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 06:27
Экономика

1,5 миллиона украинцев могут остаться без водоснабжения

Порядка 1,5 миллиона жителей Украины могут остаться без водоснабжения с апреля этого года.
Обновлено в 20:31
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Бывшего министра Абызова выманили в Россию и задержали

Бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова, заподозренного в хищении четырех миллиардов рублей, выманили в Россию перед задержанием.
Обновлено в 13:12
Общество

Сельским женщинам хотят увеличить продолжительность рабочего дня

Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить на 4 часа продолжительность рабочей недели.
Обновлено в 20:45
Энергетика

Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
Космос

Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году

Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено в 18:44
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 11:34
Транспорт

Количество рейсов из Охи в Южно-Сахалинск увеличится

С 1 апреля самолеты по направлению из Охи в Южно-Сахалинск начнут выполнять по 4 рейса. С 1 июня лайнеры будут летать ежедневно.
Обновлено в 20:36
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено в 19:47
Политика

Трамп 2 апреля примет в Белом доме генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведут 2 апреля встречу в Белом доме.
Обновлено в 19:03
Политика

The New York Times (США): насколько Путин могуществен на самом деле? (The New York Times)

Широко распространенное среди критиков президента Трампа мнение, согласно которому Россия помогла ему занять президентское кресло, вступив в сговор с его предвыборным штабом, частично основано на первоначальном представлении о возможностях и влиянии Путина.
Обновлено в 20:42
Происшествия

В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства

В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Космос

В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора

Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Общество

Исследование показало, какие профессии характерны для разных знаков зодиака

Специалисты изучили резюме представителей разных знаков зодиака и назвали характерные для них профессии, результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:23
Энергетика

Заморозки до –20: кабмин и нефтяники остудили цены на бензин в опте

Да еще раз Правительство и нефтяные компании на совещании во вторник договорились продлить до конца II квартала соглашение о заморозке цен на внутреннем рынке на бензин и дизтопливо, сообщил Дмитрий Козак.
Обновлено в 17:01
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Футбол

Швеция и Норвегия сыграли вничью, у Классона гол и передача

У хозяев поля голами отметились Берн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7), а у гостей отличились Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1) и еще один мяч на свой счет записал норвежец Ховард Нордтвейт (86), забивший в свои ворота.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США предсказал России скорую войну

Россия якобы планирует развязать войну на Украине, в Белоруссии, Казахстане или в Арктике, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак во время презентации своей книги.
Обновлено в 19:25
Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.
Обновлено в 08:02
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Военные ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от заминированного дрона ВСУ

Военные Донецкой народной республики сбили заминированный беспилотник ВСУ, который должен был подорвать сотрудников ОБСЕ, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 07:58
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Как работают Яндекс.Новости?
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