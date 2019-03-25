Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсеРосбалт вчера в 12:06
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги ростом основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,2% и закрылся на отметке 2497,59 пункта. Долларовый индекс РТС подскочил на 1,23% до 1228,34 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:22, Ашберн
Футбол
Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины
Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами
Израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами после затишья, продолжавшегося почти весь вторник, следует из армейских сводок.
Обновлено в 18:12
Космос
США соберут на орбите ядерный двигатель
Пентагон запланировал испытать на околоземной орбите демонстратор ракетного ядерного двигателя.
Обновлено в 01:43
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Кино
В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» получил травму во время игры в хоккей
Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев получил травму ноги во время игры в хоккей.
Обновлено в 14:35
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено в 18:43
Экономика
В мае россиянам пересчитают социальные пенсии
С 1 января 2019 года сложилась ситуация, что пенсия у малообеспеченных россиян выросла, а доплата сократилась.
Обновлено в 18:07
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Мексике взорвался рынок пиротехники
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
Политика
Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы
По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.
Обновлено в 17:36
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено в 13:38
Происшествия
На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Как сообщает Федеральное агентство новостей, массовое ДТП произошло вечером вторника, 26 марта, на Выборгском шоссе между Сертолово и КАДом.
Обновлено в 17:10
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России
Корпорация Electronic Arts (EA) намерена закрыть офисы в России и Японии.
Обновлено в 17:23
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Авто
Mitsubishi представил экстремальный пикап L200
Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено в 07:52
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 14:25
Футбол
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 сборная Италии дома разгромила Лихтенштейн, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:01
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23