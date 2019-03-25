Финансы
Фондовые торги в РФ открылись в минусеБанки.ру 03:05
Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 511,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 227,97.
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