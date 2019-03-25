Финансы

Фондовые торги в РФ открылись в минусеБанки.ру 03:05

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 511,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 227,97.
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Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:27

Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.ру03:05

Индексы ведущих фондовых бирж 26.03.19

Коммерсантъвчера в 18:21

Российские фондовые индексы завершили торги вторника в плюсе

Росбалтвчера в 12:10

Рубль вернулся к росту

Ведомости25 марта в 07:43
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Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество

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Обновлено вчера в 17:00
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Порошенко назвал главного оппонента на выборах

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
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В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

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Авто

Представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A 35

Седану полагается и фирменная система полного привода 4Matic: по умолчанию крутящий момент передается на переднюю ось, а при необходимости направляет до 50% тяги к задним колесам.
Обновлено в 04:31
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Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Общество

На Алтае уволившаяся из-за фото педагог научит коллег вести соцсети

Обновлено в 02:48
Авто

Названы самые популярные новые седаны в России

Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес

Ланской: я не кормил Началову таблетками и не заставлял ее худеть

Экс-супруг певицы Юлии Началовой и бывший участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской прокомментировал обвинения в том, что он якобы поощрял ее анорексию.
Обновлено в 04:21
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Экономика

ФАС начала проверку Booking.com из-за жалобы «Опоры России»

ФАС проверяет агрегатор Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства.
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие

В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»

Обновлено в 00:55
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Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России

26 марта появилась информация о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
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Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч своих машин

Обновлено в 00:09
Экономика

«Магнит» в 2018 году сократил прямые поставки вина почти в два раза

Другие ретейлеры напротив увеличили прямой импорт. В 2017 году ретейлер находился в первой пятерке импортеров вина.
Обновлено в 02:43
Политика

В США хотят противодействовать энергопоставкам России в Европу

Депутаты палаты представителей американского конгресса одобрила законопроект, направленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.
Обновлено 25 марта в 22:59
Происшествия

У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей

На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Политика

Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле

Захарова отметила, что нахождение специалистов РФ на территории этого латиноамериканского государства регулируется соглашением между правительствами России и Боливарианской Республики о ВТС, подписанным в мае 2001 года, которое своевременно прошло все необходимые ратификационные процедуры в обеих странах.
Обновлено в 00:15
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ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
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На западе Стокгольма прогремел взрыв

Обновлено в 02:18
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Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Энергетика

Росту цен на нефть «технически» ничего не мешает

Торги по нефти 26 марта завершились небольшим ростом на 1,12%. Цена на Brent в ходе американских торгов повышалась до $68,19.
Обновлено в 00:14
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