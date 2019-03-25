Фондовые торги в РФ открылись в минусеБанки.ру 03:05

Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 511,91 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 227,97.

Здоровье Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

Политика Порошенко назвал главного оппонента на выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.

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Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

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Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

Происшествия Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Армия и оружие «Русские витязи» планируют пересесть на Су-35 Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.

Экономика «Магнит» в 2018 году сократил прямые поставки вина почти в два раза Другие ретейлеры напротив увеличили прямой импорт. В 2017 году ретейлер находился в первой пятерке импортеров вина.

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Политика Захарова назвала основания присутствия российских военных в Венесуэле Захарова отметила, что нахождение специалистов РФ на территории этого латиноамериканского государства регулируется соглашением между правительствами России и Боливарианской Республики о ВТС, подписанным в мае 2001 года, которое своевременно прошло все необходимые ратификационные процедуры в обеих странах.

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