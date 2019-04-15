Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт 12:12
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги ощутимым снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,57% и закрылся на отметке 2545,12 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,51% до 1246,99 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Здоровье
В России создадут мобильное приложение для контроля за качеством продуктов
Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей будет расширен, в частности, будет создано мобильное приложение для контроля потребителей за качеством продуктов питания, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 06:27
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Хоккей
Подколзин стал вторым в итоговом международном рейтинге скаутов НХЛ
Российский нападающий Василий Подколзин, права на которого принадлежат петербургскому СКА, занял второе место в итоговом международном рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ, сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Илья Резник хотел покончить с собой после первого развода
Развод оказался тяжелым, и в какой-то момент Резник даже хотел покончить с собой.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе «Урал»
В Мокшанском районе Пензенской области на 590-м км трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП — лобовое столкновение МАЗ с Ладой «Ларгус».
Обновлено в 01:35
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 09:18
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Футбол
Кьеллини пропустит матч с «Аяксом»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Общество
Село в Дагестане официально стало Албанией
Обновлено в 13:19
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России.
Обновлено в 12:18
Политика
Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег
Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено в 13:41
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В Петербурге закрылось более 50 ресторанов и кафе с начала года
За I квартал текущего года на основных торговых улицах Петербурга закрылось 53 ресторана и кафе.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06