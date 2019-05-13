Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт 12:10

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,24% и закрылся на отметке 2508,87 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,51% до 1207,57 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ снизился на ухудшении настроений глобальных инвесторов

ПРАЙМ13:16

Нефть удерживает индекс МосБиржи от падения

Finam.Ru03:12

Индексы РФ завершили торги в минусе

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Рынок акций РФ в понедельник снизился пятые торги подряд из-за провала торговых переговоров США-КНР

Финмаркет12:55

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:15

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе

Росбалт12:10

Российский рынок в начале торгов вновь окажется под давлением

SIA.ru03:19
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Наука

Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Футбол

УЕФА может отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Следственная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю намерено отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на один сезон, передает New York Times.
Обновлено в 15:40
Политика

Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Культура

Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Политика

Экс-президент США Джимми Картер перенес операцию после перелома бедра

39-й президент США Джимми Картер перенес операцию после того, как сломал бедро, собираясь на охоту.
Обновлено в 16:43
Общество

Россияне признались в желании работать без финансовой нужды

Большинству россиян нравится их работа, и они продолжили бы трудиться на прежнем месте даже без финансовой необходимости.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Зеленский записал «послание мира Донбассу»

Обновлено в 10:30
Происшествия

Более 7,6 тысяч жителей Избербаша остались без газа

Как писал "Кавказский узел", 6 мая скончалась семнадцатилетняя девушка, которая находилась в реанимации махачкалинской больницы после взрыва газа в частном доме в Хасавюрте 26 апреля.
Обновлено в 17:31
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль

В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Общество

В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины

Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы

Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Футбол

Джеррард: «Расизм портит российский футбол»

Экс-капитан «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в шоу Евгения Савина «КраСава» рассказал, что ему нравится и не нравится в России.
Обновлено в 15:28
Общество

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать

Часть ввозимых продуктов могут утилизировать Для предотвращения распространения в России заразных болезней животных часть ввозимой продукции для личного пользования может быть изъята для уничтожения.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева родила двойню

ИА "Ореанда-Новости" Стало известно, что 7 мая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева родила двойню в московском центре акушерства и гинекологии имени В.И. Кулакова.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Футбол

Агуэро: «Ключевым моментом в АПЛ стала победа над „Ливерпулем“»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевой момент сезона, который позволил им выиграть чемпионат Англии.
Обновлено в 15:51
Наука

В России создали новый полупроводниковый материал для солнечных батарей

Обновлено в 04:57
Музыка

Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»

Российская делегация во главе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым прошла по оранжевой дорожке музыкального конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП

Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Политика

США призвали Турцию отложить покупку С-400

Агентство Bloomberg узнало о просьбе США к Турции отложить приобретение ракетных комплексов С-400 у России.
Обновлено в 16:19
Футбол

Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России

Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено вчера в 20:24
Политика

Трамп заявил о планах встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне.
Обновлено в 14:54
Политика

Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»

Слова главы МИД Украины Павла Климкина, пригрозившего отказом Киева от соблюдения Минских соглашений, являются «очень серьезным заявлением», так как к этим договоренностям «привязана большая часть санкций» против России, сказал Разумков в эфире NewsOne.
Обновлено в 16:48
Кино

HBO опубликовала тизер последней серии «Игры престолов»

Компания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов».
Обновлено в 02:27
Хоккей

Форвард «Анахайма» Кеслер перенёс операцию и может завершить карьеру

Нападающий клуба НХЛ «Анахайм Дакс» Райан Кеслер перенёс сложную операцию на правом бедре, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 16:00
Футбол

Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль

Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Политика

Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов

В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:58
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