Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт 12:10

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,24% и закрылся на отметке 2508,87 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,51% до 1207,57 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ снизился на ухудшении настроений глобальных инвесторов

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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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