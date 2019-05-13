Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт 12:10
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,24% и закрылся на отметке 2508,87 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,51% до 1207,57 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Происшествия
В самолет Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.
Обновлено в 13:58
Кино
Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала
Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.
Обновлено в 11:48
Политика
Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов Украины
Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан назвал две основные проблемы, с которыми предстоит столкнуться выбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила себе небольшие каникулы на Мальдивах, продемонстрировав очередную растяжку.
Обновлено в 15:00
Футбол
СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»
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Обновлено в 11:34
Происшествия
В московском штабе «Другой России» прошли обыски и задержания
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Обновлено в 14:33
Политика
Названы регионы с самым высоким запросом на замену губернаторов
Судя по этим данным, Дмитрий Овсянников, Игорь Орлов, Сергей Гапликов и Юнус-Бек Евкуров стали лидерами антирейтингов по наибольшему запросу населения на смену губернаторов и по наименьшему уровню доверия к ним.
Обновлено в 05:29
Авто
Купеобразный кроссовер Geely Xingyue вышел на домашний рынок
Китайские автосалоны стали предлагать клиентам новый купеобразный кроссовер Geely Xingyue.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Футбол
Джеррард: расистское поведение болельщиков портит российский футбол
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард отметил, что проявления расизма со стороны болельщиков в адрес игроков портят российский футбол.
Обновлено в 14:42
Политика
Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
Обновлено в 05:10
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Александру Головину приписывают роман с актрисой
22-летняя Ангелина Поплавская стала партнершей актера по фильму. Но и вне съемок они проводили время вместе.
Обновлено в 12:00
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Савченко: Порошенко готовит узурпацию власти
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко готовит «узурпацию власти».
Обновлено в 15:54
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Наибольшее снижение рекомендованной розничной цены в размере 456 000 рублей коснулось автомобиля с гибридной установкой, таким образом разница в цене между двигателем 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичной комплектации составляет всего 40 000 рублей.
Обновлено в 07:23
Политика
США попросили Турцию об отсрочке приобретения С-400
Власти Турции изучают очередной призыв США по отсрочке приобретения у России зенитной ракетной системы С-400, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:39
Авто
Новый Nissan X-Trail может лишиться атмосферных двигателей
По информации местных СМИ, модель может полностью лишиться атмосферных двигателей объемом 2,0 и 2,5 литра, на смену которым может прийти современный 1,5-литровый турбированный агрегат серии MR15DDT, с разной степенью форсировки — от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.
Обновлено в 13:05
Музыка
Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»
Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Культура
«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко «Подъём»
Утреннее шоу «Подъём», которое вел на радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, закрыто.
Обновлено в 15:45
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.
Обновлено 10 мая в 23:46
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Часто общаюсь с бывшим мужем Виктором Батуриным»
Яна воспитывает двоих детей Батурина – Андрея и Николая, причем, если Николай является ее сыном, то Андрей – ребенок от второй жены бизнесмена, на которого Рудковская оформила опекунство.
Обновлено в 06:41
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02