Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт 12:10

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,24% и закрылся на отметке 2508,87 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,51% до 1207,57 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе

Росбалт12:10

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.ру11:57

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:15

Рынок акций РФ в понедельник снизился пятые торги подряд из-за провала торговых переговоров США-КНР

Финмаркет12:55

Нефть удерживает индекс МосБиржи от падения

Finam.Ru03:12

Российский рынок в начале торгов вновь окажется под давлением

SIA.ru03:19
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Гаджеты

Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС

Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Экономика

В России расширят список подлежащих маркировке товаров

Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Энергетика

Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении

Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Авто

УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»

Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено в 11:14
Политика

Трамп захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 07:37
Происшествия

В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН

Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия

В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Футбол

«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Опознаны тела всех погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 02:47
Политика

Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США

Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество

Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota

Бывший генеральный директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2 Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota.
Обновлено в 12:35
Политика

Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского

Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.
Обновлено в 08:45
Музыка

В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019»

«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. По традиции конкурс состоит из двух полуфиналов и финала.
Обновлено вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук

Обновлено вчера в 18:00
Футбол

УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ

В понедельник судейский комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки.
Обновлено в 09:41
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню

СМИ сообщили, что 36-летняя гимнастка Алина Кабаева стала мамой и родила двойню.
Обновлено в 01:20
Футбол

Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России

Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160

Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53
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