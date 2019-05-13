Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт 12:10

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Экономика В России расширят список подлежащих маркировке товаров Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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