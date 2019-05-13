Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт 12:10
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги умеренным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,24% и закрылся на отметке 2508,87 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,51% до 1207,57 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Гаджеты
Дешёвый флагман Xiaomi Redmi получит самую свежую ОС
Смартфон присоединится к программе бета-тестирования новейшей Android 10 Q сразу после выпуска в продажу, присоединившись к Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi 9. Согласно более ранним утечкам, он будет называться Redmi K20, получит выдвижную фронтальную камеру, интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, 48-мегапиксельную тройную основную камеру и топовый процессор Snapdragon 855.
Обновлено 11 мая в 10:59
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Энергетика
Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении
Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды
Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал.
Обновлено в 08:57
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии.
Обновлено в 12:30
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Авто
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» «будет только лучше»
Первой моделью, которая получила торпедо в современном представлении, был УАЗ-3160, известный сейчас как "Патриот".
Обновлено в 11:14
Политика
Трамп захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Ярославле огласят приговор за жестокое избиение в учреждении ФСИН
Напомним, инспекторы отдела режима СИЗО-1 Ярославля Спартак Любовских и Александр Бурцев стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Обновлено в 04:37
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании
Представители правоохранительных органов Ярославля проводят эвакуацию людей из зданий вокзалов, аэропорта и торговых центров города после сообщений о якобы минировании объектов, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 09:41
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
Клуб из Мадрида сообщил 32-летнему вратарю сборной Коста-Рики, что не рассчитывает на него в следующем сезоне, рассказали в программе El Chiringuito de Jugones.
Обновлено в 09:48
Энергетика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент напишет заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как туда только прибудут, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 08:14
Общество
Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota
Бывший генеральный директор макрорегиона "Северо-Запад" Tele2 Олег Телюков назначен новым генеральным директором Yota.
Обновлено в 12:35
Политика
Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Избранного президента Украины Владимира Зеленского Оболонский районный суд Киева признал 13 мая виновным в запрещенной агитации - придя на участок для голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля, он по просьбе журналистов показал на камеры заполненный бюллетень и тем самым нарушил запрет на агитацию в день выборов.
Обновлено в 08:45
Музыка
В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019»
«Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. По традиции конкурс состоит из двух полуфиналов и финала.
Обновлено вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о последних съемочных днях Любови Полищук
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
УЕФА объявил бригаду судей на финал ЛЕ
В понедельник судейский комитет Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что решающий матч между «Челси» и «Арсеналом» в рамках Лиги Европы рассудит 45-летний Джанлука Рокки.
Обновлено в 09:41
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
СМИ сообщили, что Алина Кабаева родила двойню
СМИ сообщили, что 36-летняя гимнастка Алина Кабаева стала мамой и родила двойню.
Обновлено в 01:20
Футбол
Лапочкин рассудит «Ростов» и «Локомотив» в Кубке России
Матч в Ростове-на-Дону между местным «Ростовом» и «Локомотивом» обслужит бригада арбитра Сергея Лапочкина.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Путин не исключил увеличения объемов закупок Минобороны Ту-160
Министерство обороны России может увеличить объемы контракта по стратегическим ракетоносцам Ту-160.
Обновлено в 10:53