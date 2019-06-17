Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт вчера в 12:10

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Российский рынок акций завершил сегодняшние торги незначительным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,18% и закрылся на отметке 2734,31 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,01% до 1340,90 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусе

Росбалтвчера в 12:10

ИАЦ «Альпари»: Рынок фиксирует прибыль перед выходными

SIA.ru15 июня в 00:09
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