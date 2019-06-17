Финансы
Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в минусеРосбалт вчера в 12:10
Российский рынок акций завершил сегодняшние торги незначительным снижением основных индикаторов. Рублевый индекс МосБиржи потерял 0,18% и закрылся на отметке 2734,31 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,01% до 1340,90 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Авто
С 1 июля концерн «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили
С 1 июля «АвтоВАЗ» планирует повысить рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA в России в связи с инфляцией.
Обновлено в 00:06
Политика
Глава МИД Эстонии предложил продлить санкции против России
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на встрече в Люксембурге призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести до двенадцати месяцев, а также дополнить список лиц, на которых распространяются санкции, сообщила во вторник пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 02:01
Политика
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
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Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Мост на Сахалин оценили в 433 млрд рублей
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Обновлено вчера в 20:01
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
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Минобороны России показало видео перехвата бомбардировщика ВВС США В-52Н российским истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 23:12
Кино
В Петербурге стартовал фестиваль турецкого кино
В Петербурге стартовали Дни турецкого кино. Фестиваль проходит в рамках Года культуры и туризма Россия - Турция.
Обновлено в 01:17
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Роскачество назвало ТОП-10 лучших смартфонов
Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. В ТОП-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, заняв пятое и второе места. iPhone X. S. Max и iPhone XS эксперты поместили на четвертую и седьмую строчки списка, а Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9 - на шестую, девятую и десятую.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
Алексей Гуськов и Лидия Вележева прожили в браке более 30 лет, однако с первой женой брак распался довольно быстро.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
РФ в апреле сократила вложения в госбумаги США
Россия в апреле 2019 года снизила свои вложения в государственные ценные бумаги США почти на $1,6 млрд — до $12,136 млрд, говорится в информации американского Минфина.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
С 2021 года для въезда в Россию потребуют электронную визу
С 1 января 2021 года для въезда иностранцев в Россию потребуется единая электронная виза.
Обновлено в 03:02
Общество
Работники хлебокомбината в Подмосковье объявили голодовку
Работники завода говорят, что им не выплатили зарплату за четыре месяца.
Обновлено в 02:27
Экономика
Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»
Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО
Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Музыка
У лидера группы Megadeth обнаружили рак горла
Гитарист и вокалист американской трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн написал в своем Facebook о том, что у него диагностировали рак горла.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России
"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Aerocool CS-103: доступный корпус формата Mini Tower
Компания Aerocool анонсировала недорогой компьютерный корпус CS-103, предназначенный для создания относительно компактной системы на основе материнской платы типоразмера Micro ATX или Mini-ITX.
Обновлено в 02:02
Политика
Нарышкин назвал монополию доллара анахронизмом
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал доллар валютой с «токсичным характером», которая стала анахронизмом современной мировой экономики.
Обновлено в 02:25
Политика
Большинство россиян считают обязательной для мужчины службу в армии
Около трети респондентов (31 процент) полагают, что российская армия должна быть укомплектована только из контрактников, а 17 процентов - наоборот предлагают вернуться к призывной системе, как в советские времена.
Обновлено в 03:19
Политика
Трамп анонсировал депортацию миллионов мигрантов
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что массовая депортация мигрантов из США начнется на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Обновлено в 01:18
Политика
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Никас Сафронов не поверил в святость Юлии Началовой
Художник Никас Сафронов прокомментировал ажиотаж, что творится вокруг кончины Юлии Началовой.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Директора Фонда кино избили в Москве
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Представлен обновленный электромобиль Renault Zoe
На европейском рынке обновленные электромобили Renault Zoe появятся уже осенью, причем в компании обещают, что цены вырастут незначительно.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49