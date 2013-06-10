Финансы

Российские фондовые индексы выросли по итогам торговБанки.ру вчера в 11:57

Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.ру03:28

Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале торгов

Газета.Ru03:23

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:44

Индекс РТС растет в начале дня, индекс Мосбиржи слегка снижается на укреплении рубля

ПРАЙМ03:20

Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,4-0,7%

ТАССвчера в 12:36

Российские фондовые индексы выросли по итогам торгов

Банки.рувчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Политика

Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Политика

Путин прокомментировал возможность своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума оценил перспективы своего визита в Соединённые Штаты, ссылаясь на произведение Ильфа и Петрова "12 стульев".
Обновлено вчера в 15:12
Наука

Ученые назвали самый первый признак разрушения печени

Обновлено в 01:00
Футбол

Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»

Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Общество

На выходных в Москву придет похолодание

В субботу и воскресенье днем ожидается похолодание до +6 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже нуля.
Обновлено в 03:55
Политика

На Украине рассмотрят вопрос увольнения губернатора Одесской области

Кабинет министров Украины по просьбе президента Петра Порошенко на заседании в среду рассмотрит вопрос увольнения главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, заявил во вторник украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
Обновлено вчера в 07:56
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Обновлено в 02:47
Транспорт

Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября

Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Следствие попросит перевести Майкла Калви под домашний арест

Следствие попросит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, содержащегося в СИЗО.
Обновлено в 06:19
Политика

В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу

Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Финансы

Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля

Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за недолив бензина

Росстандарт и Минпромторг планируют в этом году внести в Госдуму законопроект об оборотных штрафах за недолив бензина на АЗС, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 05:23
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия

На оранжевой ветке московского метро произошло задымление

На Калужско-Рижской линии московского метро произошло задымление, повлекшее за собой сбой в движении поездов, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:40
Политика

Украина расширила санкции против России

Кабинет министров Украины расширил список запрещенных к ввозу в страну товаров из России.
Обновлено в 05:28
Политика

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Политика

ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» по фамилии Пирожок

ФСБ задержала в московском регионе члена запрещенной украинской организации «Правый сектор» по фамилии Пирожок, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление спецслужбы по Москве и Московской области.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Медведев назвал главное качество хорошего начальника

Одна из школьниц Полина Осипова спросила у Медведева, в чем заключается разница между руководителями-мужчинами и руководителями-женщинами и нужно ли их вообще сравнивать.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Хилария Болдуин потеряла пятого ребенка

Желаю всем любви.InterMedia напоминает: о своей пятой беременности Хилария сообщила неделей ранее.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Русский музей: Попытки кражи скульптуры у Михайловского замка не было

Обновлено в 05:54
Политика

Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено вчера в 10:29
Политика

Шойгу распорядился отправлять сотрудников в горячие точки за бездушие

Министр распорядился отправлять проявивших бездушие должностных лиц, которые сидят в «тылу», в «более горячие точки», где свой профессионализм нужно ежедневно подтверждать на полигонах.
Обновлено в 04:32
Авто

Фирма SEAT испытает биометан из бытовых отходов

В Барселоне стартовал проект Life Methamorphosis по выработке биометана из бытовых отходов, в котором инициативу проявила компания SEAT.
Обновлено в 05:29
Общество

Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное