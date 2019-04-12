Российские фигуристы потеряли шансы на победу в командном Кубке мираГазета.Ru 05:18

Сборная России отстает от команды США на 18 баллов. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин. Ранее российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.

Российские фигуристы потеряли шансы на победу в командном Кубке мира

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