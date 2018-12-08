Российские фигуристы Игорь Еременко и Софья Шевченко победили в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию. Пара выступила 7 декабря в канадском Ванкувере. Еременко и Шевченко представили произвольную программу и получили 102,93 балла.

Российские фигуристы победили в финале юниорского Гран-при в Ванкувере

Спорт Спорт Загитова упустила победу в финале Гран-при

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