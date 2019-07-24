Происшествия
Северная Корея задержала российское судноРИА Новости вчера в 17:21
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Об этом газете "Коммерсант" сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер. Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в 4 утра.
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с чего всё началось
Российские власти часто задерживают северокорейские суда, занимающиеся браконьерством близ берегов России. Периодически дело принимает весьма опасный оборот: в октябре 2016 года пограничники ФСБ попытались задержать северокорейское судно с 50 рыбаками, незаконно вылавливавшими крабов и кальмаров.Коммерсантъвчера в 14:21
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Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР рыболовецкого судна
Rambler News Service01:02
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Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Лионель Месси дисквалифицирован на один матч
В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Экология
Мэрия Екатеринбурга не нашла причин для дыма в городе
В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Транспорт
Власти Кузбасса планируют открыть новые авиарейсы
Обновлено вчера в 22:34
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг
Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
«Батькивщина» вышла на третье место на выборах в Верховную Раду
Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО «Батькивщина» вышла на третье место.
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия
После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Общество
«Дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2021 года
Один из авторов инициативы, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщил, что в законопроект внесены компромиссные параметры «амнистии» – рассматривались даты между 1 марта 2020 года и 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия
Около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Политика
Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом
Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA
Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика
Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»
Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России
Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Борис Джонсон вступит в должность британского премьера
Бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон занял пост лидера Консервативной партии и должен быть объявлен главой кабинета министров, сообщает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.
Обновлено в 00:00
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США
Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Происшествия
На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы
В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Опубликован перечень поручений Путина
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина
В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Игры
В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019
Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.
Обновлено в 01:43
Общество
Сроки реконструкции челябинского аэропорта срываются
Обновлено вчера в 23:16