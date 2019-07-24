Российские власти часто задерживают северокорейские суда, занимающиеся браконьерством близ берегов России. Периодически дело принимает весьма опасный оборот: в октябре 2016 года пограничники ФСБ попытались задержать северокорейское судно с 50 рыбаками, незаконно вылавливавшими крабов и кальмаров.

с чего всё началось

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Об этом газете "Коммерсант" сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер. Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в 4 утра.

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