Происшествия

Северная Корея задержала российское судноРИА Новости вчера в 17:21

Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания". Об этом газете "Коммерсант" сообщил замдиректора предприятия Сергей Седлер. Отмечается, что инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в 4 утра.
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с чего всё началось

КНДР задержала российское судно с 17 моряками

Российские власти часто задерживают северокорейские суда, занимающиеся браконьерством близ берегов России. Периодически дело принимает весьма опасный оборот: в октябре 2016 года пограничники ФСБ попытались задержать северокорейское судно с 50 рыбаками, незаконно вылавливавшими крабов и кальмаров.
Коммерсантъвчера в 14:21

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Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Интерфакс00:46

Северная Корея задержала российское судно

РИА Новостивчера в 17:21

Дипломаты встретились с экипажем задержанного КНДР российского судна

РБК00:03

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Коммерсантъ00:29

В МИД РФ подтвердили задержание российского судна Северной Кореей

Телеканал 360°вчера в 23:20

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР рыболовецкого судна

Rambler News Service01:02

Северокорейские пограничники задержали российское рыболовецкое судно

Дождьвчера в 06:18
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Лионель Месси дисквалифицирован на один матч

В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Экология

Мэрия Екатеринбурга не нашла причин для дыма в городе

В районе Екатеринбурга нет пожаров, которые могли бы послужить причиной задымления города.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае

Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено 22 июля в 23:02
Транспорт

Власти Кузбасса планируют открыть новые авиарейсы

Обновлено вчера в 22:34
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика

Госдума разрешила ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О национальной платежной системе», наделяющие Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

«Батькивщина» вышла на третье место на выборах в Верховную Раду

Главное изменение среди фаворитов кампании – партия ВО «Батькивщина» вышла на третье место.
Обновлено вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Украина обречена, если не признает ДНР и ЛНР: что сделает Россия

После проведения выборов в Раду у команды Зеленского сложились лучшие условия для того, чтобы показать, что они отличаются от своих предшественников, потому либо они пойдут навстречу Донбассу, либо это сделает Россия.
Обновлено в 00:01
Общество

«Дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2021 года

Один из авторов инициативы, глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщил, что в законопроект внесены компромиссные параметры «амнистии» – рассматривались даты между 1 марта 2020 года и 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 05:34
Происшествия

Около 40 детей в Хабаровском крае заразились кишечной инфекцией

Обновлено вчера в 08:48
Происшествия

Мужчина спустя 12 лет сознался в убийстве девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина признан виновным в убийстве, совершённом 12 лет назад, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.
Обновлено в 01:30
Политика

Постпред России назвал условие для улучшения отношений с Евросоюзом

Ранее в МИД России заявили о стремлении некоторых политических сил в ЕС к демонизации Москвы и сохранению ненормального состояния двусторонних отношений.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший депутат Государственной Думы и соратник Валерии Новодворской Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено вчера в 16:00
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.
Обновлено в 01:37
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Борис Джонсон вступит в должность британского премьера

Бывший глава МИД и мэр Лондона Борис Джонсон занял пост лидера Консервативной партии и должен быть объявлен главой кабинета министров, сообщает корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.
Обновлено в 00:00
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США после перенесенной операции.
Обновлено вчера в 11:25
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Происшествия

На Урале кортежу Путина подбросили муляж бомбы

В Екатеринбурге двое местных жителей подбросили кортежу президента России Владимира Путина муляж бомбы.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие

В КНР констатировали высокий уровень военных отношений Москвы и Пекина

В настоящее время отношения в военной сфере между Пекином и Москвой находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Игры

В Steam началась распродажа игр Bethesda в честь QuakeCon 2019

Студия Bethesda запустила распродажу своих игр в Steam в честь QuakeCon 2019. Об этом сообщается на странице издателя.
Обновлено в 01:43
Общество

Сроки реконструкции челябинского аэропорта срываются

Обновлено вчера в 23:16
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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