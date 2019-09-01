Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС. Ранее один из американских телеканалов сообщил, что у побережья Атлантического океана утонул пятилетний мальчик из России.

Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США

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