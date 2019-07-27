Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena ImperoКоммерсантъ 04:44

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero. Моряки находятся под арестом уже девять дней.
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Российские дипломаты занимаются судьбой россиян, задержанных в Иране на британском танкере

Эхо Москвы05:00

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Коммерсантъ04:44

Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero

RT на русском04:34

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РБК04:41

Дипломаты РФ в Иране встретились с россиянами на задержанном танкере Stena Impero

ТАСС04:33

Дипломаты посетили российских моряков задержанного в Иране танкера

Газета.Ru04:22

Российские дипломаты встретились с членами задержанного в Иране танкера

РИА Новости04:08
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
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