Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena ImperoКоммерсантъ 04:44
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero. Моряки находятся под арестом уже девять дней.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:46, Вашингтон
Происшествия
Участников незаконной акции в Москве задерживает полиция
Обновлено в 08:44
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Футбол
ФК «Тамбов» открыл счёт в матче со «Спартаком» в Саранске
ФК «Тамбов» открыл счет в матче со «Спартаком» в Саранске. Автором гола стал Седрик Гогуа. Матч двух представителей РПЛ в самом разгаре.
Обновлено в 10:27
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Общество
В Москве 26 июля стало самым жарким днём с начала месяца
Обновлено вчера в 10:57
Политика
МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы
МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
На Украине ликвидировали правительственный офис по евроинтеграции
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Эстонии Керсти Кальюлайд дальнейшую поддержку евроинтеграции Украины.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Суд арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Подмосковье появилось в Сети
Следственный комитет выложил видео с места крушения легкомоторного самолета, упавшего в Серпуховском районе Московской области.
Обновлено в 09:52
Футбол
Дани Алвес ищет работу через социальные сети
Капитан и защитник сборной Бразилии Дани Алвес не может найти работу, сообщает "Чемпионат.com". Однако на ситуацию он реагирует с юмором.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Стас Михайлов отказался соперничать с Лепсом на фестивале «Жара»
Как и многие другие звезды, Григорий Лепс и Стас Михайлов побывали на фестивале «Жара» в Баку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Отец Мамаева отобрал у жены футболиста деньги от продажи автомобиля
По словам Аланы, отец игрока, Константин Мамаев, отобрал у Аланы деньги, вырученные с продажи и отказал сыну в просьбе вернуть деньги его жене.
Обновлено в 08:16
Транспорт
В Можайском районе Москвы появится наземное метро
Обновлено в 03:59
Авто
«Гараж 54» сделал из УАЗа газонокосилку
Обновлено в 02:22
Футбол
«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро
По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес
Инна Чурикова назвала причину падения со сцены
Инну Чурикову срочно доставили в больницу после падения со сцены во время спектакля «Старая дева».
Обновлено в 10:25
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Галкин выложил фото с Пугачевой
Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов Boeing
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot.
Обновлено вчера в 09:59
Кино
На Аляске погибла актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
Белорусская актриса Вероника Никонова погибла на Аляске.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Тело популярного блогера нашли в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 10:38
Политика
Главой украинского минздрава может стать владелец сети частных клиник
Украинская партия "Слуга народа", победившая на парламентских выборах, рассматривает кандидатуру владельца сети частных клиник "Борис" Михаила Радуцкого на должность министра здравоохранения Украины, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Трое детей найдены мертвыми в Дагестане
Трое детей, которые купались в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, найдены мертвыми.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые выяснили, как каннабис создает эффективные обезболивающие
Лишь потом было выяснено, что содержащиеся в каннабисе соединения обладают психотропными свойствами.
Обновлено в 09:29
Общество
Полиция начала оттеснять протестующих с переулков около Тверской улицы
Сотрудники полиции и Росгвардии начали оттеснять протестующих с переулков, прилегающих к Тверской улице.
Обновлено в 09:10