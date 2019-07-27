Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena ImperoКоммерсантъ 04:44

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero. Моряки находятся под арестом уже девять дней.
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Дипломаты встретились с российскими моряками с танкера Stena Impero

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