Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena ImperoКоммерсантъ 04:44
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero. Моряки находятся под арестом уже девять дней.
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Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Обновлено в 06:59
Происшествия
На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек
Обновлено в 08:23
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Культура
Тула примет фестиваль исторической реконструкции «Кремли России»
Тула примет фестиваль исторической реконструкции «Кремли России» В мероприятии будут участвовать представители 10 городов.
Обновлено 25 июля в 12:07
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Политика
В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров
Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.
Обновлено в 00:19
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче РПЛ
«Уфа» одержала победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 08:50
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
Обновлено в 08:20
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:28
Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Общество
В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса
Из-за дождей в Иркутской области зафиксировали повышение уровня воды в реках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Спорт
Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем
Обновлено в 08:22
Общество
Полиция зачистила площадь перед зданием мэрии на Тверской
Сотрудники полиции встали в шеренгу и вытеснили с площади перед зданием мэрии Москвы на Тверской улице людей, которые собрались у здания.
Обновлено в 06:45
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера Neyma
25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 09:05
Здоровье
Врачи рассказали, чем опасен алкоголь гипертоникам
Ранее KazanFirst писал, что вакцину от папилломы могут внести в национальный календарь прививок в России.
Обновлено в 01:59
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Несанкционированный митинг оппозиции в Москве: что происходит у мэрии – трансляция
Ранее в Москве на площади Сахарова состоялся разрешенный митинг, на котором либералы выставили власти ультиматум — допустить их кандидатов до выборов.
Обновлено в 07:14
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Медики оценили состояние Чуриковой как тяжелое
Обновлено в 03:11
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Спорт
Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе
Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.
Обновлено в 05:52
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
Технологии
Исследователи рассказали о полезных позах во время сна
Обновлено в 03:33
Общество
Российские богачи рассказали о сложной судьбе
Глава компании «РосСтройИнвест» Федор Туркин и одна из руководительниц компании «Максидом» Мария Евневич рассказали, что время от времени сталкиваются с негативным отношением, в том числе со стороны журналистов, нередко представляющих бизнесменов не в лучшем свете.
Обновлено в 09:00