Политика
Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena ImperoКоммерсантъ 04:44
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero. Моряки находятся под арестом уже девять дней.
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Гаджеты
Возможности зум-объектива смартфона Nubia Z20
Лидер Nubia предлагает оценить, насколько детализированным и качественным остается изображение при использовании дополнительного зум-объектива.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Любовь Соболь задержали в Москве
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь задержали в Москве, передает 27 июля телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сообщение активиста Алексея Миняйло в Twitter.
Обновлено в 07:20
Транспорт
Тоннели Большого кольца метро Москвы пророют в 2021 году
Все тоннели для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве будут прорыты в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительствастолицы.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция
Более 40 человек задержаны в центре Москвы, где через полчаса должна начаться акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 06:30
Здоровье
В Таре провели первую операцию по стентированию сосудов
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
Обновлено в 06:48
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Волкер назвал возможное освобождение украинских моряков «важным шагом»
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "важным шагом" со стороны РФ возможное освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, и призвал сделать это без каких-либо условий.
Обновлено в 04:51
Кино
Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»
В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли четыре человека
На острове Адденброк в Канаде разбился гидросамолёт. В результате происшествия четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали.
Обновлено в 00:43
Политика
Примерно 60% горожан готовы пойти на выборы в Мосгордуму
«Результаты социологического исследования показывают, что 16,3% москвичей ждут значительных нарушений на выборах в Мосгордуму, каждый третий (36%) уверен, что нарушения будут, но незначительные, и 24,4% участников опроса полагают, что нарушений не будет вообще», – говорится в сообщении.
Обновлено 24 июля в 03:11
Шоу-бизнес
Подтвержден развод экс-короля Малайзии и Оксаны Воеводиной
Напомним, брак между королем Малайзии и «Мисс Москва-2015» был заключен в конце 2018 года.
Обновлено 24 июля в 08:36
Шоу-бизнес
Инна Чурикова объяснила свое падение со сцены
Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня» из-за проблем со зрением.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено вчера в 08:27
Спорт
Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе
Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.
Обновлено в 05:52
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Космос
Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море
Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
«Барселона» обыграла «Виссел Кобе»
Обновлено в 06:59
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Технологии
Названы опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами
Врач-травматолога из клиники академика Ройтберга и член Российского артроскопического общества Москальченко Андрей разъяснил опасности сидячей работы и постоянного контакта с гаджетами.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
RAESR создала 1250-сильный электрокар Tachyon Speed
Компания Rice Advanced Engineering Systems and Research (RAESR) разрабатывает электрокар Tachyon Speed уже не первый год, но сейчас она близка к завершению.
Обновлено в 07:01
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
Обновлено в 07:22
Происшествия
Петербургский суд отправил под домашний арест замдиректора ФГКУ «СЗД»
В субботу, 27 июля, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя директора по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Алексея Бирюкова.
Обновлено в 04:45