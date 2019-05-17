Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимумаИзвестия 04:03

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход. К живущим за чертой бедности себя причислили 49 парламентариев.
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60 региональных депутатов отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Эхо Москвы03:31

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБКвчера в 23:00

РБК: 60 региональных депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума

Новая газета02:59

В регионах 60 депутатов заявили о доходах ниже прожиточного минимума

URA.Ru02:55

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Lenta.ru02:17

60 депутатов задекларировали доход ниже прожиточного минимума. Один из них — в три копейки

Snob.ruвчера в 23:43

Ноль и три копейки. 12 региональных депутатов заявили, что не заработали ничего

Фонтанка.Ру03:31
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Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
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Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа

По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
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Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Общество

Мэр приостановил возведение храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство храма Святой Екатерины, из-за которого в понедельник и во вторник прошли акции протеста местных жителей, остановлены до проведения опроса среди горожан, передает РИА "Новости".
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Религия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Установлены заказчики убийства Александра Захарченко

"Установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков", - заявил Пушилин.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Экс-гендиректор «КрасАвиа» осужден на четыре года за взятки

Бывший гендиректор "КрасАвиа" осужден на 4 года колонии строгого режима за крупные взятки, сообщили Накануне.RU в СКР.
Обновлено в 04:02
Политика

Мадуро встретился с представителями Международной контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл первую встречу с представителями Международной контактной группы, в ходе которой обсудил последствия санкций США.
Обновлено вчера в 21:18
Религия

Иван Ургант спел песню о протестах в Екатеринбурге

Обновлено в 03:18
Кино

Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

Обновлено в 01:46
Общество

Объявлены итоги перепроверки результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:14
Авто

BMW выпустит юбилейный BMW M5 Edition 35 Years

Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
Обновлено в 00:37
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

По данным «Деловой России», порядка 700 тыс. предпринимателей столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов в 2017 году.
Обновлено в 00:01
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Общество

За дачниками начнут следить с помощью дронов

С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Летчики армейской авиации ЗВО прибыли в Крым на конкурс «Авиадартс»

Обновлено в 04:24
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Кино

Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Обезглавленное тело женщины нашли возле дома в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, вечером 16 мая в 300 метрах от жилого дома в подмосковной деревне Назарьево Сергиево-Посадского района очевидцы обнаружили обезглавленное тело пожилой женщины, у погибшей также отсутствовали кисти рук.
Обновлено в 03:18
Здоровье

За год 19 россиян заразились ВИЧ при оказании медпомощи

За прошлый год в России 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией

В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов

В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Экономика

Выручка АЛРОСА за год снизилась на 27%

В первом квартале 2019 года чистая прибыль и выручка компании АЛРОСА оказались на 27% ниже, чем за аналогичный период-2018, и уменьшившись с 96 до 70,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Футбол

Лаказетт может заменить Гризманна в «Атлетико»

Отмечается, что в переходе Лаказетта также заинтересована «Барселона», которая намерена сделать игроку предложение в случае неудачных переговоров с Гризманном.
Обновлено в 04:39
Экономика

Трамп взял ипотеку на сумму более $5 млн

Президент США Дональд Трамп в 2018 году взял ипотечный кредит на сумму, превышающую $5 млн.
Обновлено вчера в 19:59
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
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