Политика

Глава отчитался о доходах. Стал беднееВечерний Карпинск 03:00

12 апреля на официальном сайте города была опубликована информация о доходах главы Андрея Клопова и его супруги за 2018 год. Так доход главы Карпинска составил 2 017 877 рублей, что почти на полтора миллиона меньше, чем в 2017 году. А вот доход его супруги стал немного больше.
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Эксперты назвали доходы чиновников и депутатов за 2018 год

MoneyTimes.Ru02:47

Глава отчитался о доходах. Стал беднее

Вечерний Карпинск03:00

Российские чиновники раскрыли свои доходы

Infox.ruвчера в 17:01

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (15.04)

Право.ру01:04

Президент и председатель правительства России отчитались о своих доходах

Иркутск Сегоднявчера в 22:00

Один камчатский сенатор оказался богаче всего федерального правительства

Ведомостивчера в 17:32

Путин, Медведев, чиновники и депутаты раскрыли доходы. Но есть ли польза от их отчетов?

Деловой квартал (Екатеринбург)01:08
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
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Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

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Полиция задержала четырех сбежавших из изолятора в Туве

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Строители укладывают на Крымском мосту рельсы со стороны Керчи

Строители укладывают рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.
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Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в I квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Авто

Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода

Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море

Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Политика

Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку российских С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полностью поддерживает политику президента Турции Тайипа Эрдогана по защите национальных интересов своей страны.
Обновлено в 06:31
Общество

Суд назначил комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 05:13
Происшествия

В Магнитогорске задержали знакомого предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 30-летнего Вадима Абаева.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет

Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Обновлено в 05:23
Космос

Астронавтам отвели 15 минут на спасение в случае аварии на МКС

Обновлено в 01:23
Общество

Состав администрации Курской области значительно омолодился

Пресс-конференция врио губернатора Курской области (текстовая трансляция) Врио губернатора Курской области подытожил полгода обновления в региональной администрации: - За шесть месяцев в 30% структур сменилось руководство; - Уменьшилось количество заместителей губернатора; - Средний возраст руководителей сократился с 61-го года до 47-и лет.
Обновлено в 04:22
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже этой весной

Стоимость проезда в наземном транспорте повышать не планируют.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Астраханской области засняли на видео избиение школьницы

Обновлено в 03:44
Политика

Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки

Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).
Обновлено в 05:56
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Политика

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Совет министров стран – членов Евросоюза окончательно одобрил поправки к газовой директиве, сообщает пресс-служба совета.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Происшествия

Камбербэтч сбил велосипедиста на острове Уайт

Обновлено в 05:04
Политика

Российские эксперты вновь проверяют египетские аэропорты

В начале апреля глава египетского МИД Самех Шукри после переговоров в Каире с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сообщил, что власти Египта, работая над обеспечением безопасности своих аэропортов, стремятся максимально учитывать российский опыт.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Обновлено в 06:35
Кино

HBO начал показ первой серии финального сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона популярного сериала "Игра престолов".
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Toyota RAV4 получил «внедорожные» и «уличные» версии

Кроссовер Toyota RAV4, продажи которого недавно начались в Японии, получил на местном рынке четыре новые версии.
Обновлено в 03:52
Общество

Елену Малышеву и Первый канал решили засудить

Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15
Общество

Москвичей предупредили о возможности снегопадов до мая

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что снегопады могут вернуться в столицу вплоть до начала мая, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:57
Происшествия

Спортивную школу в Москве эвакуировали из-за снаряда времен войны

Около 200 человек эвакуировали из спортивной школы на юго-западе Москвы из-за обнаруженного поблизости боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Абдельмутталиб стал начальником объединенного штаба армии Судана

Обновлено в 05:47
Происшествия

В Омске маршрутка столкнулась с бетономешалкой: семь человек ранены

По предварительным данным, бетономешалка ударила маршрутку сзади.
Обновлено в 06:17
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве

Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.
Обновлено вчера в 12:03
Как работают Яндекс.Новости?
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