Глава отчитался о доходах. Стал беднееВечерний Карпинск 03:00

12 апреля на официальном сайте города была опубликована информация о доходах главы Андрея Клопова и его супруги за 2018 год. Так доход главы Карпинска составил 2 017 877 рублей, что почти на полтора миллиона меньше, чем в 2017 году. А вот доход его супруги стал немного больше.

Глава отчитался о доходах. Стал беднее

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