Экономика
Российские чиновники раскрыли свои доходыInfox.ru вчера в 17:01
Президент, правительство и другие чиновники подали декларации о своих доходах за 2018 год. Главная небольшая сенсация – это единовременное падение доходов президента России Владимира Путина. За минувший 2018 год Владимир путин заработал 8,648 рублей.
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Путин, Медведев, чиновники и депутаты раскрыли доходы. Но есть ли польза от их отчетов?
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