Экономика

Российские чиновники раскрыли свои доходыInfox.ru вчера в 17:01

Президент, правительство и другие чиновники подали декларации о своих доходах за 2018 год. Главная небольшая сенсация – это единовременное падение доходов президента России Владимира Путина. За минувший 2018 год Владимир путин заработал 8,648 рублей.
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Российские чиновники раскрыли свои доходы

Infox.ruвчера в 17:01

Эксперты назвали доходы чиновников и депутатов за 2018 год

MoneyTimes.Ru02:47

Путин, Медведев, чиновники и депутаты раскрыли доходы. Но есть ли польза от их отчетов?

Деловой квартал (Екатеринбург)01:08

Один камчатский сенатор оказался богаче всего федерального правительства

Ведомостивчера в 17:32

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Петербургская газета08:06
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
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