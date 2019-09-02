За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

с чего всё началось

По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).

Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных

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