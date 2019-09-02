Экономика
ИзвестияРоссийские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных
За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.
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Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Экономика
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости 18:01
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
Московский Комсомолец вчера в 22:29
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Политика
Российско-японские учения пройдут на Сахалине
РИА Новости 21:19
Происшествия
Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан в Москве
Российская газета 18:48
Наука
Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически
Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.
Ugpressa.ru вчера в 00:48
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники на российской «вторичке».
Автоновости дня 08:36
Политика
Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.
Политическая Экспертиза 08:16
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК 22:57
Общество
В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".
ТАСС 22:53
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.
Интерфакс-Спорт 11:15
Теннис
Россиянин Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Коммерсантъ 20:59
Политика
Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.
РИА Новости 21:04
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Авто
Компания Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid
Японская компания Toyota объявила о намерении выпустить улучшенную модификацию премиального седана Camry SL Hybrid.
Rusargument 16:45
Автоспорт
Даниил Квят: «„Торо Россо“ провел фантастическую гонку»
Спорт-Экспресс 15:05
Культура
Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее
Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях.
Телепрограмма 12:06
Космос
Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября
Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ 19:08
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Происшествия
В Мордовии девочка умерла от удара током, взяв телефон в руки
В Мордовии десятилетняя школьница умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном, который заряжался от сети.
РИА Новости 18:47