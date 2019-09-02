За первые шесть месяцев 2019 года лечебные учреждения в России приобрели лекарств для онкобольных на 35,9 млрд рублей, год назад аналогичные расходы составили 17,7 млрд. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных

Политика В России изменились правила призыва в армию С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Наука Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.

Наука Ученым не удалось объяснить гомосексуальность чисто генетически Учеными из Соединенных Штатов Америки проведено масштабное исследование генов, после чего было установлено, что предрасположенность к однополым отношениям все же можно обнаружить в ДНК.

Авто Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре Эксперты «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники на российской «вторичке».

Политика Володин назвал недопустимым заявление Польши о Второй мировой войне Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде.

Общество В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.

Общество В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер в воскресенье отдал распоряжение об обязательной эвакуации жителей прибрежных районов из-за приближения урагана "Дориан".

Хоккей «Авангард» победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ Поскольку в предыдущем сезоне оба трофея выиграл ЦСКА, в матче открытия он сыграет с финалистом Кубка Гагарина.

Политика Жириновский посоветовал, как наказать Польшу за позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как Россия может наказать Польшу за ее позицию относительно Второй мировой войны и роли СССР в ней.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ» Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.

Авто Компания Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid Японская компания Toyota объявила о намерении выпустить улучшенную модификацию премиального седана Camry SL Hybrid.

Культура Менеджер Эда Ширана раскрыл планы артиста на будущее Менеджер талантливого британского исполнителя Эда Ширана рассказал, чем займется артист во время длительного перерыва в выступлениях.

Космос Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Политика Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.