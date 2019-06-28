Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузниковLenta.ru 09:09

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

Lenta.ru09:09

Власти ограничили госзакупки импортной медицинской одежды и ряда изделий

РИА Новости06:56

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

Московский Комсомолец08:04

Минпромторг согласовал с правительством увеличение числа иностранных медизделий с ограничением к госзакупке

Эхо Москвы09:03

Медведев запретил больницам закупать импортные подгузники и протезы

Росбалт07:38

Правительство запретило больницам закупать импортные бинты и подгузники

Интерфакс07:15

Минпромторг согласовал увеличение числа иностранных медизделий с ограничением к госзакупке

ТАСС08:37
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