Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузниковLenta.ru 09:09

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
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