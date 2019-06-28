Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузниковLenta.ru 09:09
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
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Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Америке, об этом он заявил в пятницу, выступая в Чикаго.
Обновлено в 17:25
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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Политика
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Армия и оружие
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Культура
Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
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Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
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Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
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Гаджеты
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Главный дизайнер компании Apple Джони Айв собрался уйти из компании. Об этом заявила сама корпорация.
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Шоу-бизнес
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Политика
Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ
На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
Обновлено в 09:06
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В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана
Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено в 16:36