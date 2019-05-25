ЧМ по хоккею
Стартовал полуфинал ЧМ по хоккею между Канадой и ЧехиейНева Спорт 13:15
Канада—
Чехия
5 – 1
3-й период
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал
Марк Стоун
|6'
Дарнелл Нёрс
|21'
Пьер-Люк Дюбуа
|26'
Кайл Туррис
|47'
Томас Чабот
|53'
|54'
Томаш Зогорна
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В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы стартовал второй полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею. Еще одного участника финала определят сборные Канады и Чехии. В четвертьфинальном матче сборная Канады оказалась сильнее представителей Швейцарии.
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